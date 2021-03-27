Носят ли подгузники снайперы? И еще кое-что, что вам нужно знать о метких стрелках

Вокруг специальности снайпера ходит много слухов. Например, что одним выстрелом он способен ликвидировать много врагов, или что подобные стрелки в будущем не будут нужны на поле боя.

Фокус предоставляет перевод интервью, взятого Observation Post у снайпера Национальной гвардии США Кайла Хинчлифа, который рассказывает о том, что значит быть сегодня снайпером.

Справка:

Снайпер — специально подготовленный стрелок, привлекаемый для решения огневых задач на расстояниях и в условиях, требующих высокого уровня индивидуальной стрелковой подготовки и профессионализма.

Что нужно учитывать тем, кто решился стать снайпером и сделать из этого свою карьеру? Какие навыки понадобятся в первую очередь?

Несомненно, это базовый навык владения винтовкой. Все думают, что снайперу нужно держать в голове все эти сложные математические расчеты, но будем честны, самое важное это терпение и базовое владение винтовкой. Очень много терпения. Также нужно попробовать себя в работе с отрядом разведчиков, потому как это не то же самое, что быть рядовым бойцом. Ну и, конечно же, просто получать удовольствие от стрельбы.

Как вы впервые научились стрелять, и что подтолкнуло вас к обучению именно точной стрельбе?

Я вырос с охотниками в сельской местности Вермонта, и это всегда было частью меня. Думаю, именно с этого все и началось. Это было просто неизбежно. Я ведь не хотел быть снайпером, просто так получилось в конечном итоге.

Что отличает боевую снайперскую подготовку от других видов боевой подготовки?

Я думаю, энергия. В других видах военной подготовки так много энергии, что ты постоянно находишься на взводе. Если ты снайпер, неважно насколько у тебя «навороченная» винтовка, ты должен продолжать сохранять спокойствие и самообладание. Я бы сказал, что большая часть подготовки посвящена именно этому – самообладанию. Есть много видов подобных тренировок, от игр по развитию памяти, вроде тех, в которые играют бойскауты, до подготовки мозга к стрессу и страху. Наша подготовка разбита на множество крохотных подготовок. Все они направлены на то, чтобы ты помнил все, что ты делаешь, в любых обстоятельствах.

Давайте перейдем к самому распространенному вопросу, который задают снайперам. Снайперы носят подгузники?

Это наиболее часто задаваемый вопрос! Я надеюсь, что не носят. Могу подтвердить прямо сейчас – я ни разу не мочился в штаны на задании. Времена меняются, не забывайте это. Многое изменилось после эпохи войны во Вьетнаме. Сегодня тебе не придется ползать целыми днями по земле в ожидании. Так что, нет, не носят.

Каково это на самом деле — носить маскировочный костюм (кикимору)?

Это сплошная грязь и постоянный зуд. Каждый раз, когда вы видите снайпера в кикиморе в популярной культуре, то это словно огромный Чубакка. Но они выглядят иначе. Часто это только сеточная база, ты сам уже покрываешь ее листьями и другой растительностью. Этого вы не увидите в фильмах.

Что еще поп-культура искажает в снайперах?

Два основных заблуждения. Первое: снайпера часто изображают как одинокого парня, реже снайперскую двойку – двух стрелков. Но большую часть моей службы мы были звеном в три человека. Это сам стрелок, его наводчик и еще один парень для поддержки и прикрытия. Этот третий парень сидит на рации, а еще у него может быть дальнобойное оружие – пулемет, например. В конечном итоге мы составляем небольшой отряд, очутившийся посреди ничего.

"Один выстрел — один труп" — это другое распространенное заблуждение. Обычно это второй выстрел. Твой первый выстрел это всегда отклонение от цели. Он редко бывает метким. Как правило, приходится корректировать свою стрельбу после первого выстрела.