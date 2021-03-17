Стреляет на 4 км: ВСУ испытали украинскую снайперскую винтовку "Ночной хищник" (фото, видео)

Винтовка способна пробивать бронетранспортеры и бронированные вертолеты.

Украинские военные продемонстрировали кадры стрельбы из снайперского ружья отечественной разработки "Ночной хищник". Винтовка способна вести прицельную стрельбу с расстояния в 4 000 метров. Об этом пишет АрмияИнформ.

Военные называют ружье "пехотной пушкой", так как оно способно пробивать бронетранспортеры, БМП, бронеавтомобили, инженерные укрепления и бронированные вертолеты. Винтовку будут изготавливать на заводе "Маяк", который входит в состав "Укроборонпрома".

"Отдача из этой пушки меньше чем у винтовки калибра 7,62 мм и поэтому минимально влияет на качество выстрела. Штатные патроны благодаря длине ствола в 1330 мм имеют начальную скорость 1050 м/сек", – говорится в сообщении.

Сообщается, что украинские оружейники разработали саунд-модератор нового поколения, который, кроме малого звука выстрела, обеспечивает плавный переход пули из условий внутренней к внешней баллистике.

Кроме того, саунд-модератор работает как "баллистический холодильник": температура винтовки во время интенсивного боя такая же, как и температура человеческого тела, что существенно усложняет ее обнаружение при соответствующей маскировке.

Отметим, ранее вооруженные силы Украины после проведения государственных испытаний приняли на вооружение многозарядную крупнокалиберную винтовку ручного заряжания "Аллигатор", все части которой изготовлены украинскими производителями. А зимой в Украине испытали новейший образец снайперской винтовки "Властелин горизонта".