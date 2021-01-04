В Украине испытали новейший образец снайперской винтовки "Властелин горизонта" (видео)

Винтовка разработана при участии ведущих снайперов Украины, а также зарубежных компаний.

Изготовленный на киевском заводе "Маяк" (входит в госконцерн "Укроборонпром") образец снайперской винтовки "Властелин горизонта" прошел успешные испытания на полигоне.

Об этом сообщили на Facebook-странице предприятия, опубликовав видео.

Отмечается, что целью испытаний было выявить слабые места узлов винтовки и ее конструкции в целом.

В частности, серия из 20 выстрелов велась испытательными патронами, максимальное давление в патроннике превышало 5500 бар. Результатом испытаний стали более 16 изменений и дополнений в конструкцию или эстетику узлов винтовки.

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"Неизменными остались ствол, личина затвора и втулка с боевыми упорами, конструкция и технология изготовления которых, показали абсолютную надежность", – подчеркнули разработчики нового стрелкового вооружения для украинской армии.

Как рассказал главный конструктор предприятия "Укроборонпром" Александр Гордеев, комплекс состоит из мультикалиберной винтовки и высокоточного дальнобойного патрона 12,7х114 "НL". Об этом сообщается на странице "Укроборонпрома" в Facebook.

"Властелин Горизонта" разработан при участии ведущих снайперов Украины, инженеров компании "Властелин Горизонта", завода "Маяк", а также зарубежных компаний. Речь идет о Bartlein Barrels Inc. (США) и АRC Ballistics (Великобритания).

Отметим, ранее Украина получила снайперские винтовки из Канады.

Ранее летчики Харьковского аэроклуба совершили испытательный полет на новом украинском учебно-тренировочном самолете УТЛ-450.