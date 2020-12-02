Летчики Харьковского аэроклуба испытали новый украинский самолет УТЛ-450 (фото)

Учебно-тренировочный самолет, разработанный на базе фюзеляжа Як-52, предназначен для профессиональной подготовки будущих пилотов.

Летчики Харьковского аэроклуба совершили испытательный полет на новом украинском учебно-тренировочном самолете УТЛ-450. Об этом сообщается на сайте Харьковского аэроклуба им. Гризодубовой.

"Продолжаются испытания самолета УТЛ-450. Сегодня летчики Харьковского аэроклуба впервые подняли машину в воздух", – заявили в аэроклубе.

Самолету предстоит пройти еще ряд испытаний. Первый полет УТЛ-450 был произведен в Запорожье летчиками Сергеем Филатовым и Сергеем Коминым.

УТЛ-450 – украинский учебно-тренировочный самолет для профессиональной подготовки будущих пилотов, созданный компанией "Мотор Сич". Самолет разработан на базе фюзеляжа Як-52 с установленным турбовинтовым двигателем АИ-450С и пятилопастным винтом изменяемого шага MTV-5. Впервые был представлен 16 октября 2016 года. Его вес – 900 кг, максимальная скорость – 350 км/ч. Максимальная дальность полета с 10% запасом топлива – 650 км.

Новый учебно-тренировочный самолет предназначен для профессиональной подготовки будущих пилотов.

Напомним, в Карпатах в районе Говерлы прошло испытание дооборудованного под требования Международной организации гражданской авиации (ИКАО ) военно-транспортного самолета Воздушных сил Украины Ил-76МД.