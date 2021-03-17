Стріляє на 4 км: ЗСУ випробували українську снайперську гвинтівку "Нічний хижак" (фото, відео)

Гвинтівка здатна пробивати бронетранспортери та броньовані вертольоти.

Українські військові продемонстрували кадри стрільби зі снайперської рушниці вітчизняної розробки "Нічний хижак". Гвинтівка здатна вести прицільну стрільбу з відстані 4 000 метрів. Про це пише АрміяІнформ.

Військові називають рушницю "піхотною гарматою", оскільки вона здатна пробивати бронетранспортери, БМП, бронеавтомобілі, інженерні зміцнення та броньовані вертольоти. Гвинтівку виготовлятимуть на заводі "Маяк", який входить до складу "Укроборонпрому".

"Віддача з цієї гармати менша, ніж у гвинтівки калібру 7,62 мм і тому мінімально впливає на якість пострілу. Штатні патрони завдяки довжині стовбура 1 330 мм мають початкову швидкість 1 050 м/сек", — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що українські зброярі розробили саунд-модератор нового покоління, який, крім малого звуку пострілу, забезпечує плавний перехід кулі з умов внутрішньої до зовнішньої балістики.

Крім того, саунд-модератор працює як "балістичний холодильник": температура гвинтівки під час інтенсивного бою така ж, як і температура людського тіла, що істотно ускладнює її фіксування під час відповідного маскування.

Зазначимо, раніше Збройні сили України після проведення державних випробувань взяли на озброєння багатозарядну великокаліберну гвинтівку ручного заряджання "Алігатор", усі частини якої виготовлені українськими виробниками. А взимку в Україні випробували новий зразок снайперської гвинтівки "Володар горизонту".