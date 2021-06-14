"Ідуть в історію": в ЗСУ практично повністю замінили радянські СГД (фото, відео)

Нове озброєння українська армія отримує як від союзників, так і від меценатів та волонтерів.

Збройні сили України практично повністю замінили застарілі радянські СГД (снайперська гвинтівка Драгунова) на новіше озброєння. Про це заявив інструктор зі снайпінгу у фонді "Повернись живим" Руслан Шпакович в подкасті Мілітарного.

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За його словами СГД настільки застаріла, що навіть не може вважатися точною зброєю в сучасних умовах. Марксмени (піхотні снайпера підтримки) одержують за це нові снайперські гвинтівки різних видів. У ЗСУ за останні кілька років надійшло мінімум 1500 нових зразків.

"Стільки, скільки було поставлено зараз в принципі вистачає на 100%", — заявляє Шпакович.

При цьому з усього розмаїття снайперських гвинтівок, які поставляються, лише кілька офіційно перебувають на озброєнні армії — це гвинтівки Zbroyar і "Алігатор". Решта — допущені до експлуатації.

[ + – ] Zbroyar UR-10 Фото: zbroyar

Серед гвинтівок, що поставляються в ЗСУ, є Zbroyar UR-10 і UBR-008, американські Savage-110 і великокаліберні 12,7 мм Barrett M82. Частина з них передали меценати: понад 400 фонд Roshen, понад 100 — анонімний волонтер, плюс допомога союзників.

[ + – ] Barrett M82 в українського бійця в зоні ООС Фото: fraza.com

Нагадаємо, в ЗСУ випробували українську снайперську гвинтівку "Нічний хижак", яка здатна пробивати БТР і вертольоти. Раніше на озброєння взяли вітчизняну великокаліберну гвинтівку "Алігатор".

А військовий аналітик Фокуса писав про особливості роботи снайперів, а також порівнював російську АСВК з українською Snipex Alligator як кращу антиматеріальну гвинтівку.