Для летчиков: "Калашников" представил новый пистолет-пулемет ППК-20 (видео)

Оружие сможет стрелять любым видом патрона 9х19 мм, а дальность прямого выстрела составит 360 метров.

Группа компаний "Калашников" на выставке вооружения "Армия-2021" в РФ представили новый пистолет-пулемет. Об этом сообщает ТАСС.

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Новое вооружение предназначено для использования летчиками Воздушно-космических сил РФ. По словам заместителя гендиректора компании Дениса Фисенко, ППК-20 уже прошел испытания.

"Оружие успешно прошло заводские испытания, адаптировано к носимому аварийному запасу, может использоваться в кабине самолета", — заявил Фисенко.

Представителям Минобороны РФ также продемонстрировали возможности размещения оружия в катапультном кресле. Сейчас продолжаются испытания для оценок эффективности. Если они завершатся успешно, то ППК-20 пустят в массовое производство.

[ + – ] ППК-20 Фото: ТАСС

Заявленные характеристики ППК-20:

Длина со сложенным прикладом — 410 мм

Начальная скорость полета пули — 470 м/с

Дальность прямого выстрела по ростовой цели — 360 м

Любой тип патрона 9х19 мм

Напомним, в России модернизируют РПГ-7 для еще 30 лет эксплуатации в армии. Также разрабатывается система роя дронов в РФ на базе Ил-76.