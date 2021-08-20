"Воздушный старт": в России на базе Ил-76 создадут систему "Молния" для роя дронов

Основная цель беспилотников — прорыв систем ПВО потенциального противника.

В России планируют создать самолет-носитель для роя ударных и разведывательных дронов системы "Молния". Об этом сообщает РИА Новости.

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Комплекс будет состоять из различного рода БПЛА, которые будут запускаться прямо в воздухе с борта самолета Ил-76. В рое дронов могут быть:

ударные БПЛА

разведывательные аппараты

Беспилотники для радиоэлектронной борьбы

По словам гендиректора предприятия "Кронштадт" Сергея Богатикова, беспилотники планируют запускать и с нового истребителя Су-75 "The Checkmate". На данный момент компания готовит документы для участия в конкурсе на эскизный проект системы "Молния". Основной целью "Молний" будут системы ПВО потенциального противника.

"Основная идея состоит в том, что это будет действительно воздушный старт. Предусматривается возможность базирования "Молний" на Ил-76", — сказал Богатиков.

Ил-76 — тяжелый военно-транспортный самолет, который был разработан в ОКБ Ильюшина в 1969 году, а 1971 совершил первый полет. Предназначен для транспортировки техники и грузов на расстояние от 3600 до 4200 км, в зависимости от модификации.

Напомним, в РФ показали ход работ по созданию тяжелого ударного БПЛА "Охотник", который должен быть произведен к 2022 году.

По информации СМИ, Россия в скором времени испытает ракеты "Буревестник" с ядерным двигателем.

Отметим, что Су-75 был представлен 20 июля. Истребитель должен составить конкуренцию китайским самолетом в странах СНГ.