"Повітряний старт": у Росії на базі Іл-76 створять систему "Блискавка" для рою дронів

Основна мета безпілотників — прорив систем ППО потенційного противника.

У Росії планують створити літак-носій для рою ударних і розвідувальних дронів системи "Блискавка". Про це повідомляє РІА Новини.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Комплекс буде складатися з різного роду БПЛА, які будуть запускатися прямо в повітрі з борту літака Іл-76. У рої дронів можуть бути:

ударні БПЛА

розвідувальні апарати

безпілотники для радіоелектронної боротьби

За словами гендиректора підприємства "Кронштадт" Сергія Богатикова, безпілотники планують запускати і з нового винищувача Су-75 "The Checkmate". Наразі компанія готує документи для участі в конкурсі на ескізний проект системи "Блискавка". Основною метою "Блискавок" будуть системи ППО потенційного противника.

"Основна ідея полягає в тому, що це буде дійсно повітряний старт. Передбачається можливість базування "Блискавок" на Іл-76", — сказав Богатиков.

Іл-76 — важкий військово-транспортний літак, який був розроблений в ОКБ Іллюшина в 1969 році, а в 1971 зробив перший політ. Призначений для транспортування техніки і вантажів на відстань від 3600 до 4200 км, залежно від модифікації.

Нагадаємо, в РФ показали хід робіт зі створення важкого ударного БПЛА "Мисливець", який повинен бути виготовлений до 2022 року.

За інформацією ЗМІ, Росія незабаром випробує ракети "Буревісник" з ядерним двигуном.

Зазначимо, що Су-75 був представлений 20 липня. Винищувач повинен скласти конкуренцію китайським літакам у країнах СНД.