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Воєнний фокус

"Система майбутнього": в РФ офіційно презентували новий винищувач "The Checkmate" (відео)

2008
новий винищувач рф
Фото: Скриншот

Голосовий помічник літака може замінити собою другого пілота, а винищувач володіє системою предиктивної аналітики.

На авіасалоні МАКС-2021 "Ростех" представили новий легкий винищувач, який отримав назву Су-75 "Chekmate". Презентація відбулася в ході прямої трансляції.

Як заявляють розробники, новинка покликана конкурувати в ціні з китайськими виробниками, а вантажопідйомність винищувача — рекордна для суден такого класу. Також заявляється про скорочену дистанцію, необхідну для зльоту/посадки в 400-500 метрів. Він буде здатний до маневрів при перевантаженні до 8 одиниць.

зовнішній вигляд винищувача
Фото: Скриншот

Озброєння має дозволяти новинці "Сухого" виконувати багатофункціональні завдання. У винищувачі є система "Матрьошка", яка повинна здешевити експлуатацію. Також у нього вбудована система ШІ, що аналізує всі системи борту. Вона здатна замінити собою другого пілота. Вона дозволяє спростити обслуговування, для нього не потрібне спеціальне аеродромне обладнання.

chekmate кабіна
Кабіна нового винищувача
Фото: Скриншот

Короткі заявлені характеристики винищувача:

  • Бойовий радіус — 1500 км
  • Бойове навантаження — 7,4 тонн
  • Вартість — 25-30 млн, залежно від комплектації
  • Швидкість — до 1,8 маху (2540 км/год)
  • Дальність польоту — понад 3000 км.

Повідомляється, що перший політ винищувача повинен відбутися у 2023 році, у наступні два роки буде будівництво дослідних зразків, а до 2026 розробники обіцяють запустити установчу партію "Chekmate". Заявляється про роботу над безпілотною версією винищувача.

Нагадаємо, кілька днів тому в мережі зʼявилися фото нового винищувача, якого презентували сьогодні. Раніше в Росії завершила чергові випробування безпілотника "Мисливець".

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