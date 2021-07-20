"Система майбутнього": в РФ офіційно презентували новий винищувач "The Checkmate" (відео)

Голосовий помічник літака може замінити собою другого пілота, а винищувач володіє системою предиктивної аналітики.

На авіасалоні МАКС-2021 "Ростех" представили новий легкий винищувач, який отримав назву Су-75 "Chekmate". Презентація відбулася в ході прямої трансляції.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Як заявляють розробники, новинка покликана конкурувати в ціні з китайськими виробниками, а вантажопідйомність винищувача — рекордна для суден такого класу. Також заявляється про скорочену дистанцію, необхідну для зльоту/посадки в 400-500 метрів. Він буде здатний до маневрів при перевантаженні до 8 одиниць.

Фото: Скриншот

Озброєння має дозволяти новинці "Сухого" виконувати багатофункціональні завдання. У винищувачі є система "Матрьошка", яка повинна здешевити експлуатацію. Також у нього вбудована система ШІ, що аналізує всі системи борту. Вона здатна замінити собою другого пілота. Вона дозволяє спростити обслуговування, для нього не потрібне спеціальне аеродромне обладнання.

[ + – ] Кабіна нового винищувача Фото: Скриншот

Короткі заявлені характеристики винищувача:

Бойовий радіус — 1500 км

Бойове навантаження — 7,4 тонн

Вартість — 25-30 млн, залежно від комплектації

Швидкість — до 1,8 маху (2540 км/год)

Дальність польоту — понад 3000 км.

Повідомляється, що перший політ винищувача повинен відбутися у 2023 році, у наступні два роки буде будівництво дослідних зразків, а до 2026 розробники обіцяють запустити установчу партію "Chekmate". Заявляється про роботу над безпілотною версією винищувача.

Нагадаємо, кілька днів тому в мережі зʼявилися фото нового винищувача, якого презентували сьогодні. Раніше в Росії завершила чергові випробування безпілотника "Мисливець".

Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін написав статтю про незвичайні традиції армій різних країн.