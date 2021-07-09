Россия завершила очередные испытания 20-тонного беспилотника "Охотник" (фото)

Ударный БПЛА будет способен работать в группе с истребителями: они будут перераспределять цели в полете и маневрировать от ракет.

Компания "Сухой" провела очередные летные испытания БПЛА С-70 "Охотник", который сможет взаимодействовать с Су-57. Об этом сообщает Интерфакс-АВН (военный отдел новостей).

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На данный момент разработка проходит испытания. По словам гендиректора "Ростеха" Владимира Артякова, их беспилотник будет превосходить зарубежные аналоги "по ряду характеристик".

"Охотник" сможет взаимодействовать с другими самолетами, а также использовать "новейшую тактику и возможности искусственного интеллекта". В перспективе Су-57 и "Охотник" должны будут совместно действовать на поле боя: перераспределять цели в полете, выдерживать интервалы и дистанцию, а также выполнять противоракетные маневры.

Ожидается, что серийные поставки в армию начнутся в 2024 году.

"Беспилотник показал работоспособность, проходит испытания. То, что летает сейчас, это демонстратор технологий и прототип беспилотника, который должен поступать в войска с 2024 года", — заявил первый зампредседателя коллегии ВПК РФ Андрей Ельчинов.

[ + – ] Рендер "Охотника" Фото: lenta.ru

Заявленные характеристики БПЛА "Охотник":

Вес — 20 тонн

Длина — 19 метров

Размах крыльев — 14 метров

Боевая нагрузка — 6 тонн

Дальность полета — 6 тысяч км

Высота полета — 18 км.

Напомним, в Турции Akinci установил новый рекорд по высоте полета — 11 594 метра. Также в Турции провели сброс с беспилотника термобарической бомбы.