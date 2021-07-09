В Турции Bayraktar Akinci с украинскими двигателями установил рекорд по высоте полета (видео)

Ударный беспилотник провел в воздухе 25 часов и 46 минут, пролетев 7507 км — это также самое длительное летное испытание для Akinci.

Турецкий ударный беспилотник Bayraktar Akinci установил национальный рекорд, поднявшись в небо на 11 594 метра. Об этом сообщает Selçuk Bayraktar в Twitter.

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Как указывается в публикации, 8 июля Akinci побил рекорд максимальной высоты для Турции. При этом Сельчук Байрактар фактически анонсировал на еще большую высоту:

"Интересно, когда он достигнет высоты в 40 000 футов (12 192 метра) и побьет собственный рекорд?", — пишет Bayraktar.

Нынешние полетные испытания продлились 25 часов и 46 минут. За это время он пролетел 7507 километров.

Как сообщает aa.com, на данный момент БПЛА совершил уже 870 испытательных и тренировочных полетов, общий налет составляет 347 часов и 28 минут.

Первый полет беспилотника был совершен еще в 2019 году. В качестве двигателей используются моторы Аи-450 украинской компании "Ивченко-прогресс".

Напомним, 3 июля Akinci провел сутки в полете, за это время он пролетел около 6 тысяч км. Отметим, что Bayraktar Akinci получил 900 кг авиабомбу HKG-84.

Также турецкий дрон Songar провел бомбометание термобарической бомбы.