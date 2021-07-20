UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус

"Система будущего": в РФ официально презентовали новый истребитель "The Checkmate" (видео)

1905
новый истребитель рф
Фото: Скриншот

Голосовой помощник самолета может заменить собой второго пилота, а истребитель обладает системой предиктивной аналитики.

На авиасалоне МАКС-2021 "Ростех" представили новый легкий истребитель, получивший название Су-75 "Chekmate". Презентация состоялась в ходе прямой трансляции.

Как заявляют разработчики, новинка призвана конкурировать в цене с китайскими производителями, а грузоподъемность истребителя — рекордная для суден такого класса. Также заявляется про укороченную дистанцию необходимую для взлета/посадки в 400-500 метров. Он будет способен к маневрам при перегрузке до 8 единиц.

внешний вид истребителя
Фото: Скриншот

Вооружение должно позволять новинке "Сухого" выполнять многофункциональные задачи. В истребителе есть система "Матрешка", которая должна удешевить эксплуатацию. Также у него встроена система ИИ, анализирующая все системы борта. Она способна заменить собой второго пилота. Она позволяет упростить обслуживание, для него не нужно специальное аэродромное оборудование.

chekmate кабина
Кабина нового истребителя
Фото: Скриншот

Краткие заявленные характеристики истребителя:

  • Боевой радиус — 1500 км
  • Боевая нагрузка — 7,4 тонны
  • Стоимость — 25-30 млн, в зависимости от комплектации
  • Скорость — до 1,8 маха (2540 км/ч)
  • Дальность полета — более 3000 км.

Сообщается, что первый полет истребителя должен состояться в 2023 году, в следующие два года будет строительство опытных образцов, а к 2026 разработчики обещают запустить установочную партию "Chekmate". Заявляется о работе над беспилотной версии истребителя.

Напомним, несколько дней назад в сети появились фото нового истребителя, которое презентовали сегодня. Ранее в России завершила очередные испытания беспилотника "Охотник".

Военный аналитик Фокуса Игаль Левин написал статью о необычных традиций армий разных стран.