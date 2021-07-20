"Система будущего": в РФ официально презентовали новый истребитель "The Checkmate" (видео)

Голосовой помощник самолета может заменить собой второго пилота, а истребитель обладает системой предиктивной аналитики.

На авиасалоне МАКС-2021 "Ростех" представили новый легкий истребитель, получивший название Су-75 "Chekmate". Презентация состоялась в ходе прямой трансляции.

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Как заявляют разработчики, новинка призвана конкурировать в цене с китайскими производителями, а грузоподъемность истребителя — рекордная для суден такого класса. Также заявляется про укороченную дистанцию необходимую для взлета/посадки в 400-500 метров. Он будет способен к маневрам при перегрузке до 8 единиц.

Фото: Скриншот

Вооружение должно позволять новинке "Сухого" выполнять многофункциональные задачи. В истребителе есть система "Матрешка", которая должна удешевить эксплуатацию. Также у него встроена система ИИ, анализирующая все системы борта. Она способна заменить собой второго пилота. Она позволяет упростить обслуживание, для него не нужно специальное аэродромное оборудование.

[ + – ] Кабина нового истребителя Фото: Скриншот

Краткие заявленные характеристики истребителя:

Боевой радиус — 1500 км

Боевая нагрузка — 7,4 тонны

Стоимость — 25-30 млн, в зависимости от комплектации

Скорость — до 1,8 маха (2540 км/ч)

Дальность полета — более 3000 км.

Сообщается, что первый полет истребителя должен состояться в 2023 году, в следующие два года будет строительство опытных образцов, а к 2026 разработчики обещают запустить установочную партию "Chekmate". Заявляется о работе над беспилотной версии истребителя.

Напомним, несколько дней назад в сети появились фото нового истребителя, которое презентовали сегодня. Ранее в России завершила очередные испытания беспилотника "Охотник".

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