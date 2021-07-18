Легкий и с одним двигателем. В РФ представят аналог американского F-35 на экспорт (видео)

Воздушное судно внешне схоже с корейским KF-21 и китайским FC-31. Он может стать заменой истребителей МиГ-29 или МиГ-35, не соответствующим требованиям 5 поколения.

В России анонсировали показ "принципиально нового военного самолета" на выставке МАКС-2021. В сети уже опубликованы фотографии накрытого макета самолета, а также видео-тизер анонса.

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Истребитель разрабатывается компанией Ростех. Судя по фотографиям, он имеет схожую конструкцию со многими современными воздушными суднами. На фото ниже сравнение с:

Легким китайским истребителем FC-31

Американским F-35 Lighthing 5 поколения

Южнокорейским KF-21, представленного пару месяцев назад

[ + – ] Визуальная схожесть с существующими образцами истребителей Фото: Telegram-канал / Военный Осведомитель

На данный момент никаких технических характеристик не опубликовано. Но разработчики публикуют фото, которые позволяют предположить, что будет уметь истребитель.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на источники, на данном фото изображен британский HMS Defender, с которым недавно был инцидент в Черном море. Изображение очертаниями напоминает оптико-электронную прицельную систему, встроенную в самолет. Такая система, как сообщил собеседник, позволяет наносить удары как по наземным, так и по морским целям.

[ + – ] Анонс истребителя

Судя по видео, самолет явно ориентирован на экспорт, так как там образ истребителя появляется в нескольких странах мира — ОАЭ, Индия и другие.

Предполагается, что разработкой занимается компания "Сухой", которая разрабатывает первый тактический истребитель с одним двигателем. Они называют его "принципиально новым военным самолетом". Разработка будет иметь сверхзвуковую скорость 2+ Маха, и обладать малой заметностью. В издании предполагают, что истребитель сможет взаимодействовать с беспилотниками. Взлетная масса может быть до 18 тонн.

[ + – ] Внешний вид перспективного истребителя Фото: Telegram-канал / Военный Осведомитель

Popular Mechanics пишет, что истребитель может стать более легкой и меньшей версией Су-57 (двухдвигательный многоцелевой истребитель). Сейчас на вооружении у РФ стоит два легких истребителя — МиГ-29 и МиГ-35. Но последний из них не соответствует требованиям 5 поколения по электронике и незаметности. Новинку разрабатывают для экспорта в другие страны.

Напомним, Россия завершила очередные испытания беспилотника "Охотник". Отметим, что в РФ проводят модернизацию РПГ-7 для эксплуатации еще на 30 лет.

Военный аналитик Фокуса Игаль Левин перевел статью: "Атака дронов. Станут ли БПЛА силой, которая изменит правила игры — как первые танки и самолеты".