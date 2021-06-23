Российский бомбардировщик Су-24М сбросил авиабомбы рядом с эсминцем НАТО: детали ЧП в Черном море

Эсминец Defender ВМС Великобритании был вынужден покинуть территориальные воды после того, как российский бомбардировщик провел предупредительное бомбометание.

Российские военные обвинили британский эсминец "Дефендер" в нарушении "государственной границы РФ в Крыму", зашедший на 3 км в территориальное море у мыса Фиолент. Об этом сообщает Telegram-канал "Военный обозреватель", который, предположительно, связан с Минобороны РФ.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Сообщается, что в 11:52 эсминец HMS Defender Королевских ВМС Великобритании якобы пересек "российскую границу" и на 3 км вошел в территориальное море у мыса Фиолент. Корабль был проинформирован о применении оружия в случае нарушения границы.

В 12.06 и 12.08 российский пограничный сторожевой корабль ФСБ выполнил предупредительную стрельбу по "нарушителю", а в 12:19 российский фронтовой бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения британского эсминца.

Для пресечения действий эсминца HMS Defender использовались четыре осколочно-фугасные авиабомбы (ОФАБ-250), подчеркнули в Минобороны РФ.

Через четыре минуты после бомбометания, британский эсминец покинул территориальные воды.

"Военный атташе при Посольстве Великобритании в Москве вызван в Минобороны России после пограничного инцидента с эсминцем HMS Defender", — говорится в сообщении "Военного обозревателя".

В Telegram также опубликовали записи переговоров между британскими и российскими военными. По данным канала, который, предположительно связан с МО РФ, 22 июня эсминец HMS Defender Королевских ВМС якобы пытался войти в закрытый район акватории Черного моря.

[ + – ] Инцидент с HMS Defender в Черном море

Ранее Фокус сообщал, что корабли НАТО зашли в Черное море. Британский эсминец HMS Defender D36 и нидерландский фрегат HNMLS Eversten F805 будут участвовать в "Си Бриз", ежегодных военных учениях, которые проводят в Украине с 1997 года.

Также Фокус рассказывал, что Великобритания передаст военные корабли Украине. Речь идет о катерах типа "Сэндаун", которые сейчас находятся в составе Королевских ВМС Великобритании. Их передадут Украине после проведения ревизии, ремонту, модернизации, дополнительного оснащения и соответствующей подготовки личного состава ВМС ВС Украины.