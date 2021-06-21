"Украина не одинока": Великобритания передаст ВМСУ боевые корабли из Королевского флота (фото)

Представители двух стран, по данным ВМСУ, подписали Меморандум о реализации проектов морского партнерства, в рамках которого Лондон также поможет в строительстве военно-морских баз на Азовском и Черном морях.

Украина ожидает на передачу от Великобритании двух кораблей типа "Сэндаун", которые сейчас находятся в составе Королевских ВМС.

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Об этом информирует пресс-служба ВМСУ.

По словам военных, 21 июня в Одессе состоялось подписание между Украиной и Великобританией Меморандума о реализации проектов морского партнерства.

Подписантами официального документа выступили замглавы Минобороны Украины Александр Миронюк и Министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин.

Украина в ближайшее время ожидает передачи двух кораблей типа "Сэндаун", которые сейчас находятся в составе Королевских ВМС Великобритании. Судна будут переданы после проведения ревизии, ремонту, модернизации, дополнительного оснащения и соответствующей подготовки личного состава ВМС ВС Украины.

Помимо этого, как сообщают в пресс-службе ведомства, в рамках сотрудничества восемь ракетных катеров будут построены в соответствии с требованиями ВМСУ, первые два из которых будут построены непосредственно в Великобритании, а другие планируется построить уже на территории нашей страны.

Документом предусмотрена помощь Великобритании в создании военно-морских баз на Азовском и Черном морях, а во время торжественного мероприятия состоялась встреча командующего ВМСУ Алексея Неижпапы с первым морским лордом Тони Радакином, которые обсудили последующее сотрудничество стран и ситуацию в Азовско-Черноморском регионе.

"Присутствие кораблей НАТО в Черном море добавляют стабильности и является сигналом, что Украина не одинока и наши партнеры, в том числе Великобритания, поддерживают Украину", — цитирует пресс-служба командующего ВМСУ.

[ + – ] Корабль НАТО Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

[ + – ] Меморандум о сотрудничестве Украины и Великобритании Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Ранее Фокус сообщал, что в Украине разрабатывают новое ракетное вооружение. Вооружение представляет собой модификации советских аналогов ракет Р-27 и Р-73, но с более высокими характеристиками.

Также Фокус рассказывал, что Украина ведет переговоры с Данией о строительстве кораблей. Речь идет о высокоманевренных многоцелевых патрульных кораблях типа Knud Rasmussen class, которые производятся силами датских компаний OMT, SH Defense и Terma.