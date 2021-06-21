"Україна не самотня": Великобританія передасть ВМСУ бойові кораблі з Королівського флоту (фото)

Представники двох країн, за даними ВМСУ, підписали Меморандум про реалізацію проектів морського партнерства, в рамках якого Лондон також допоможе в будівництві військово-морських баз на Азовському і Чорному морях.

Україна очікує на передачу від Великобританії двох кораблів типу "Сендаун", які зараз знаходяться в складі Королівських ВМС.

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Про це інформує прес-служба ВМСУ.

За словами військових, 21 червня в Одесі відбулося підписання між Україною і Великобританією Меморандуму про реалізацію проектів морського партнерства.

Підписантами офіційного документа виступили заступник голови Міноборони України Олександр Миронюк і Міністр з питань оборонних закупівель Великобританії Джеремі Квін.

Україна найближчим часом очікує передачі двох кораблів типу "Сендаун", які зараз знаходяться в складі Королівських ВМС Великобританії. Судна будуть передані після проведення ревізії, ремонту, модернізації, додаткового оснащення і відповідної підготовки особового складу ВМС ЗС України.

Крім цього, як повідомляють в прес-службі відомства, в рамках співпраці вісім ракетних катерів будуть побудовані відповідно до вимог ВМСУ, перші два з яких будуть побудовані безпосередньо в Великобританії, а інші планується побудувати вже на території нашої країни.

Документом передбачена допомога Великобританії в створенні військово-морських баз на Азовському і Чорному морях, а під час урочистого заходу відбулася зустріч командувача ВМСУ Олексія Неіжпапи з першим морським лордом Тоні Радакіном, які обговорили подальшу співпрацю країн і ситуацію в Азовсько-Чорноморському регіоні.

"Присутність кораблів НАТО в Чорному морі додають стабільності і є сигналом, що Україна не самотня і наші партнери, в тому числі Великобританія, підтримують Україну", — цитує прес-служба командувача ВМСУ.

[ + – ] корабель НАТО Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

[ + – ] Меморандум про співпрацю України і Великобританії Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні розробляють нове ракетне озброєння. Озброєння є модифікаціями радянських аналогів ракет Р-27 і Р-73, але з більш високими характеристиками.

Також Фокус розповідав, що Україна веде переговори з Данією про будівництво кораблів. Йдеться про високоманеврові багатоцільові патрульні кораблі типу Knud Rasmussen class, які виробляються силами датських компаній OMT, SH Defense і Terma.