Для воздушного боя. В Украине разрабатывают ракеты малой и средней дальности (фото)
Вооружение представляет собой модификации советских аналогов ракет Р-27 и Р-73, но с более высокими характеристиками.
Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" ведет разработку двух управляемых ракет для воздушного боя. Об этом сообщает Defense Express.
На выставке "Зброя та безпека-2021" конструкторы представили две разработки авиационных ракет класса "воздух-воздух": УП-277 и проект малой ракеты малой дальности.
Ракета УП-277 относится к классу ракет средней дальности. Она имеет радиолокационную головку самонаведения. Разработка представляет собой модификацию советской ракеты Р-27, но она имеет повышенные тактические возможности и защиту от помех. Кроме этого, она имеет неконтактный радиолокационный датчик цели.
В сравнении с советским аналогом, украинская модификация имеет меньший вес (180 кг против 245-350 кг), что должно способствовать большей маневренности ракеты при больших перегрузках (18g против 8g). Дистанция поражения цели также больше — 50 км против 15-36 км у Р-27.
Управляемая ракета малой дистанции будет оснащаться инфракрасным датчиком самонаведения, неконтактным радиолокационным датчиком цели, а также управляемым вектором тяги двигателя. Это позволит поражать ракеты цели, которые летят со скоростью до 2700 км/ч. У советского аналога Р-73 максимальная скорость у цели не может превышать 2500 км/ч.
На данный момент информации о том, когда будут готовы образцы нет. Вероятно, они разрабатываются для иностранного заказчика.
Напомним, КБ "Луч" планирует поднять в небо ударный беспилотник "Сокіл-300" в начале 2022 года. Также на выставке конструкторы представили новый ракетный комплекс "Амулет".
Также в Украине стартуют испытания отечественных артснарядов натовского калибра.