Для воздушного боя. В Украине разрабатывают ракеты малой и средней дальности (фото)

Вооружение представляет собой модификации советских аналогов ракет Р-27 и Р-73, но с более высокими характеристиками.

Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" ведет разработку двух управляемых ракет для воздушного боя. Об этом сообщает Defense Express.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

На выставке "Зброя та безпека-2021" конструкторы представили две разработки авиационных ракет класса "воздух-воздух": УП-277 и проект малой ракеты малой дальности.

Ракета УП-277 относится к классу ракет средней дальности. Она имеет радиолокационную головку самонаведения. Разработка представляет собой модификацию советской ракеты Р-27, но она имеет повышенные тактические возможности и защиту от помех. Кроме этого, она имеет неконтактный радиолокационный датчик цели.

В сравнении с советским аналогом, украинская модификация имеет меньший вес (180 кг против 245-350 кг), что должно способствовать большей маневренности ракеты при больших перегрузках (18g против 8g). Дистанция поражения цели также больше — 50 км против 15-36 км у Р-27.

[ + – ] Характеристики ракет УП-277 Фото: Укроборонпром

Управляемая ракета малой дистанции будет оснащаться инфракрасным датчиком самонаведения, неконтактным радиолокационным датчиком цели, а также управляемым вектором тяги двигателя. Это позволит поражать ракеты цели, которые летят со скоростью до 2700 км/ч. У советского аналога Р-73 максимальная скорость у цели не может превышать 2500 км/ч.

[ + – ] Характеристики ракеты малой дальности Фото: Укроборонпром

На данный момент информации о том, когда будут готовы образцы нет. Вероятно, они разрабатываются для иностранного заказчика.

Напомним, КБ "Луч" планирует поднять в небо ударный беспилотник "Сокіл-300" в начале 2022 года. Также на выставке конструкторы представили новый ракетный комплекс "Амулет".

Также в Украине стартуют испытания отечественных артснарядов натовского калибра.