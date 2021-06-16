КБ "Луч" поднимет в небо ударный беспилотник "Сокіл-300" в начале 2022 года (фото)

Конструкторы уже разработали математическую модель беспилотника и завершают работу по подбору основных комплектующих.

Конструкторское бюро ГККБ "Луч" планируют построить первый опытный образец до конца нынешнего года, а запустить в его в небо в начале 2022 года. Об этом сообщает Defense Express.

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На выставке "Зброя та безпека-2021" конструкторы представили макет ударного беспилотника "Сокіл-300", а также раскрыли журналистам детали о разработке.

По словам представителей конструкторского бюро, уже разработана математическая модель БПЛА. На завершающем этапе находится подбор основных комплектующих для создания полноценного беспилотника.

Фото: Defense Express

"Беспилотник будет выполнять не только ударную функцию, но и разведывательную. То есть, в зависимости от того, какое именно назначение будет у БПЛА, он и будет иметь соответствующую комплектацию", — заявили в КБ.

В боевом варианте ставка будет делаться на оснащении "Сокіл-300" высокоточным оружием производства КБ "Луч" и другие боеприпасы. БПЛА получит специальную синтезированную апертурную антенну, которая позволит обнаруживать цели вне зависимости от погодных условий.

Сперва планируется провести испытания датчиков и разных блоков и летных систем в составе опытного варианта.

Напомним, в апреле представители КБ "Луч" утверждали, что до конца 2021 года начнутся испытания ударного беспилотника "Сокіл-300", однако на тот момент государство не финансировало разработку. Все работы выполнялись на оборотные средства КБ. Изменилась ли ситуация на данный момент — неизвестно.

Также на выставке показали уникальный стелс-дрон "ACE ONE".