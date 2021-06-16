КБ "Луч" підніме в небо ударний безпілотник "Сокіл-300" на початку 2022 року (фото)
Конструктори вже розробили математичну модель безпілотника і завершують роботу з підбору основних комплектуючих.
Конструкторське бюро ДККБ "Луч" планує побудувати перший дослідний зразок до кінця нинішнього року, а запустити в його в небо на початку 2022 року. Про це повідомляє Defense Express.
На виставці "Зброя та безпека-2021" конструктори представили макет ударного безпілотника "Сокіл-300", а також розкрили журналістам деталі про розробку.
За словами представників конструкторського бюро, вже розроблено математичну модель БПЛА. На завершальному етапі знаходиться підбір основних комплектуючих для створення повноцінного безпілотника.
"Безпілотник буде виконувати не тільки ударну функцію, а й розвідувальну. Тобто, залежно від того, яке саме призначення буде у БПЛА, він і буде мати відповідну комплектацію", — заявили в КБ.
У бойовому варіанті ставка буде робитися на оснащенні "Сокіл-300" високоточною зброєю виробництва КБ "Луч" та інші боєприпаси. БПЛА отримає спеціальну синтезовану апертурну антену, яка дозволить виявляти цілі незалежно від погодних умов.
Спершу планується провести випробування датчиків і різних блоків та льотних систем у складі досвідченого варіанту.
Нагадаємо, в квітні представники КБ "Луч" стверджували, що до кінця 2021 року почнуться випробування ударного безпілотника "Сокіл-300", проте на той момент держава не фінансувала розробку. Всі роботи виконувалися на оборотні кошти КБ. Чи змінилася ситуація на даний момент — невідомо.
Також на виставці показали унікальний стелс-дрон "ACE ONE".