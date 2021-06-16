КБ "Луч" підніме в небо ударний безпілотник "Сокіл-300" на початку 2022 року (фото)

Конструктори вже розробили математичну модель безпілотника і завершують роботу з підбору основних комплектуючих.

Конструкторське бюро ДККБ "Луч" планує побудувати перший дослідний зразок до кінця нинішнього року, а запустити в його в небо на початку 2022 року. Про це повідомляє Defense Express.

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На виставці "Зброя та безпека-2021" конструктори представили макет ударного безпілотника "Сокіл-300", а також розкрили журналістам деталі про розробку.

За словами представників конструкторського бюро, вже розроблено математичну модель БПЛА. На завершальному етапі знаходиться підбір основних комплектуючих для створення повноцінного безпілотника.

Фото: Defense Express

"Безпілотник буде виконувати не тільки ударну функцію, а й розвідувальну. Тобто, залежно від того, яке саме призначення буде у БПЛА, він і буде мати відповідну комплектацію", — заявили в КБ.

У бойовому варіанті ставка буде робитися на оснащенні "Сокіл-300" високоточною зброєю виробництва КБ "Луч" та інші боєприпаси. БПЛА отримає спеціальну синтезовану апертурну антену, яка дозволить виявляти цілі незалежно від погодних умов.

Спершу планується провести випробування датчиків і різних блоків та льотних систем у складі досвідченого варіанту.

Нагадаємо, в квітні представники КБ "Луч" стверджували, що до кінця 2021 року почнуться випробування ударного безпілотника "Сокіл-300", проте на той момент держава не фінансувала розробку. Всі роботи виконувалися на оборотні кошти КБ. Чи змінилася ситуація на даний момент — невідомо.

Також на виставці показали унікальний стелс-дрон "ACE ONE".