В Україні представили унікальний стелс-дрон "ACE ONE" (фото, відео)

Новинка здатна літати на швидкості понад 900 км/год. БПЛА буде управлятися штучним інтелектом, а на його реалізацію потрібно 5 років.

Українська компанія ACE показала свою модель безпілотного апарату ACE ONE на виставці "Зброя та безпека-2021". Про це повідомляє Мілітарній.

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За словами представників компанії, дрон зможе нести на борту високоточні керовані ракети "повітря-повітря" і "повітря-земля". Багато деталей безпілотника вже виробляються для інших БПЛА, тому деталі знадобиться просто встановити на їх розробку.

Безпілотник сконструйований за стелс технології, завдяки цьому його практично неможливо вирахувати. Управління дроном здійснюється за допомогою ШІ, який також може управляти роєм таких БПЛА.

Фото: ACE ONE

Основні характеристики безпілотника "ACE Оne":

Максимальна висота польоту: 13700 метрів

Оперативний радіус: 1500 км

Вага: 7,5 тонни

Довжина: 11 метрів

Ширина: 8,5 м

Максимальна швидкість: 0,95 Маха (майже 1000 км/год)

ACE ONE призначений для виконання операцій: стратегічної, оперативної та тактичної розвідки, штурмових операцій в широкому діапазоні висот, придушення противника протиповітряної оборони. Вартість однієї одиниці, за оцінками розробників, коливається в районі 12-13 млн доларів. А для запуску безпілотника необхідно приблизно 5 років.

Фото: ACE ONE

Нагадаємо, "Антонов" розробляє конкурента турецьких безпілотників "Горлиця-2". А безпілотник-вертоліт отримає високоточні ударні ракети.