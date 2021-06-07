Український безпілотник-вертоліт отримає високоточні ударні ракети (фото, відео)

БПЛА має телевізійні камери з далекоміром, лазерним і тепловізорним каналами, що дозволить ракетам летіти до мети за лазерною вказівкою.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Рамзай" розкрили деталі розроблювального безпілотника-вертольота. Про це повідомляється в програмі Security Talks.

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БПЛА може піднімати 200 кілограм, з яких 100 кг відводитися під комплекс високоточних ракет. За наведення ракет буде відповідати прицільний комплекс ПрК-Р21, який є зменшеним варіантом ударної системи для вертольотів.

Також безпілотник отримав автопілот власної розробки, систему управління озброєння. Стежити за обстановкою навколо будуть три телевізійні камери з лазерним і тепловізорним каналом, а також далекоміром. Все це дасть можливість наводити ракети за лазерною "вказівкою".

[ + – ] Система спостереження БПЛА Фото: Скриншот

Буде два варіанти такої указки — базова версія підсвічуватиме хвостову частину ракети, а інший варіант буде підсвічувати саму мету для ракети. Подібна система цілевказівки діє і на Bayraktar TB2 при використанні бомб Roketsan MAM-C MAM-L.

"Ми вже сьогодні можемо прийняти на борт існуюче ракетне озброєння з лазерними головками наведення натівського типу. У наших найближчих планах — створити такі ж максимально недорогі керовані боєприпаси ракетного типу", — зазначив директор "Рамзая" Юрій Польовий.

[ + – ] Відео з тайм-кодом

Нагадаємо, в кінці травня з'явилися зображення першого ударного безпілотника-вертольота від "Рамзая".

"Антонов" також розробляє конкурента турецьких безпілотників "Горлиця-2".