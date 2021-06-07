Украинский беспилотник-вертолет получит высокоточные ударные ракеты (фото, видео)

БПЛА имеет телевизионные камеры с дальномером, лазерным и тепловизионным каналами, что позволит ракетам лететь к цели по лазерной указке.

Частное предприятие "Рамзай" раскрыли детали разрабатываемого беспилотника-вертолета. Об этом сообщается в программе Security Talks.

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БПЛА может поднимать 200 килограмм, из которых 100 кг отводиться под комплекс высокоточных ракет. За наведения ракет будет отвечать прицельный комплекс ПрК-Р21, который является уменьшенным вариантом ударной системы для вертолетов.

Также беспилотник получил автопилот собственной разработки, систему управления вооружения. Следить за обстановкой вокруг будут три телевизионные камеры с лазерным и тепловизионным каналом, а также дальномером. Все это позволит наводить ракеты по лазерной "указке".

[ + – ] Система наблюдения БПЛА Фото: Скриншот

Будет два варианта такой указки — базовая версия будет подсвечивать хвостовую часть ракету, а другой вариант будет подсвечивать саму цель для ракеты. Подобная система целеуказания действует и на Bayraktar TB2 при использовании бомб Roketsan MAM-C MAM-L.

"Мы уже сегодня можем принять на борт существующее ракетное вооружение с лазерными головками наведения натовского типа. В наших ближайших планах — создать такие же максимально недорогие управляемые боеприпасы ракетного типа", — отметил директор "Рамзая" Юрий Полевой.

[ + – ] Видео с тайм-кодом

Напомним, в конце мая появились изображения первого ударного беспилотника-вертолета от "Рамзая".

"Антонов" также разрабатывает конкурента турецких беспилотников "Горлиця-2".