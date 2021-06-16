КБ "Луч" представило новый ракетный комплекс "Амулет" (фото)

Новинку можно устанавливать как на корабли, так и на бронетехнику, она способна уничтожать морские и наземные цели.

Конструкторское бюро "Луч" на выставке "Зброя та безпека-2021" представило новый боевой модуль "Амулет", который можно ставить на катеры ВМС Украины. Об этом сообщает Defense Express.

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Ракетный комплекс приспособлен как для катеров, так и для бронетехники. Он адаптирован к использованию противотанковых ракет от ПЗРК "Скиф" РК-2С и РК-2М.

Ракета РК-2М — это новейшая разработка, которая отличается от РК-2С большей дальностью стрельбы — 5100 метров против 5000, а также большим калибром и бронепробитием. Новая модификация ракеты имеет 152 мм калибр и бронепробитие не менее 1 тыс. мм при использовании тандемной кумулятивной боевой части с бронепробитием за динамической защитой.

[ + – ] Ракеты, которые произвоидит КБ "Луч" Фото: Defense Express

Также КБ представило комплекс морского ракетного вооружения "Барьер-ВК", который способен поражать вертолеты, наземные бронированные цели и вертолеты ракетами РК-2В. Дальность поражения — до 7 км, а обнаружения до 12 км. Стрельба производится по лазерному лучу с сопровождением цели в автоматическом режиме.

[ + – ] "Барьер-ВК" Фото: Defense Express

Напомним, в начале 2022 КБ "Луч" планирует поднять в небо БПЛА "Сокіл-300", который предприятие разрабатывает за свой счет.

Ранее было названо количество "Нептунов" и ракет для "Ольхи", которые производит КБ "Луч" для ВСУ.