КБ "Луч" представило новий ракетний комплекс "Амулет" (фото)

Новинку можна встановлювати як на кораблі, так і на бронетехніку, вона здатна знищувати морські і наземні цілі.

Конструкторське бюро "Луч" на виставці "Зброя та безпека-2021" представило новий бойовий модуль "Амулет", який можна ставити на катери ВМС України. Про це повідомляє Defense Express.

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Ракетний комплекс пристосований як для катерів, так і для бронетехніки. Він адаптований до використання протитанкових ракет від ПЗРК "Скіф" РК-2С і РК-2М.

Ракета РК-2М — це новітня розробка, яка відрізняється від РК-2С більшою дальністю стрільби — 5100 метрів проти 5000, а також великим калібром і бронепробітіем. Нова модифікація ракети має 152 мм калібр і бронепробиття не менше 1 тис. мм при використанні тандемної кумулятивної бойової частини з бронепробиттям за динамічним захистом.

[ + – ] Ракети, які виробляє КБ "Луч" Фото: Defense Express

Також КБ представило комплекс морського ракетного озброєння "Барʼєр-ВК", який здатний вражати вертольоти, наземні броньовані цілі і вертольоти ракетами РК-2В. Дальність ураження — до 7 км, а виявлення до 12 км. Стрільба відбувається по лазерному променю з супроводом цілі в автоматичному режимі.

[ + – ] "Бар'єр-ВК" Фото: Defense Express

Нагадаємо, на початку 2022 КБ "Луч" планує підняти в небо БПЛА "Сокіл-300", який підприємство розробляє за свій рахунок.

Раніше було названо кількість "Нептунів" і ракет для "Вільхи", які виробляє КБ "Луч" для ЗСУ.