Для повітряного бою. В Україні розробляють ракети малої і середньої дальності (фото)

Озброєння є модифікацією радянських аналогів ракет Р-27 і Р-73, але з більш високими характеристиками.

Державне Київське конструкторське бюро "Луч" веде розробку двох керованих ракет для повітряного бою. Про це повідомляє Defense Express.

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На виставці "Зброя та безпека-2021" конструктори представили дві розробки авіаційних ракет класу "повітря-повітря": УП-277 і проект малої ракети малої дальності.

Ракета УП-277 належить до класу ракет середньої дальності. Вона має радіолокаційну голівку самонаведення. Розробка являє собою модифікацію радянської ракети Р-27, але вона має підвищені тактичні можливості та захист від перешкод. Крім цього, вона має неконтактний радіолокаційний датчик цілі.

Порівняно з радянським аналогом, українська модифікація має меншу вагу (180 кг проти 245-350 кг), що має сприяти більшій маневреності ракети під час великих перевантажень (18g проти 8g). Дистанція ураження цілі також більша — 50 км проти 15-36 км у Р-27.

[ + – ] Характеристики ракет УП-277 Фото: Укроборонпром

Керована ракета малої дистанції буде оснащуватися інфрачервоним датчиком самонаведення, неконтактним радіолокаційним датчиком цілі, а також керованим вектором тяги двигуна. Це дозволить вражати ракети цілі, які летять зі швидкістю до 2 700 км/год. У радянського аналога Р-73 максимальна швидкість біля мети не може перевищувати 2 500 км/год.

[ + – ] Характеристики ракети малої дальності Фото: Укроборонпром

Наразі інформації про те, коли будуть готові зразки немає. Ймовірно, вони розробляються для іноземного замовника.

Нагадаємо, КБ "Луч" планує підняти в небо ударний безпілотник "Сокіл-300" на початку 2022 року. Також на виставці конструктори представили новий ракетний комплекс "Амулет".

Також в Україні стартують випробування вітчизняних артснарядів натовського калібру.