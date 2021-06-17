В Украине стартуют испытания отечественных 155-мм артснарядов (видео)

Производство украинских боеприпасов избавит страну от зависимости других стран, где закупают снаряды, например, для САУ "Богдана" 155 мм.

ГАКХ "Артем" в рамках опытного конструкторского проекта "Ковш-55" по созданию 155-мм снарядов приступает к их испытаниям. Об этом сообщает Defense Express с выставки "Зброя та безпека-2021".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Как сообщил гендиректор предприятия Владимир Зимин, работы по созданию украинских боеприпасов натовского калибра идет согласно графику. До конца этой недели будет завершена работа по снаряжению корпусов снарядов опытной партии. После этого пройдут испытания взрывом, чтобы проверить заявленные характеристики и требования к мощности и разлету осколков.

На данный момент мощности предприятия позволяют изготавливать до 15 тысяч 155-мм снарядов в год. Такой же калибр используется и в украинской САУ "Богдана", что позволит экономить средства на закупке боеприпасов. Сообщается, что стоимость 1 импортного боеприпаса составляет 1500-2000 долларов, цена украинского аналога не называется, но ожидается существенная экономия средств.

Напомним, на выставке "Зброя та безпека-2021" компания "Укрджет" представила ударный беспилотник, который сбрасывает авиабомбы. Также был представлен стелс-дрон "ACE ONE", на производство которого нужно 30 месяцев.