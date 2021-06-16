В Украине разработали ударный беспилотник UJ-22 Airborne, сбрасывающий авиабомбы (фото)

БПЛА предназначен для поражения живой силы противника и его бронетехники.

Компания "Укрджет" представила на международной выставке вооружения "Зброя та безпека-2021" ударный беспилотник UJ-22 Airborne. Об этом сообщает Милитарный.

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Беспилотник способен нести на борту неуправляемые авиабомбы для поражения живой силы противника и бронетехники. Разработчики доработали систему сброса, и теперь с него можно сбрасывать 82-мм мины. Помимо мин новинка способна иметь фотоаппарата и оптико-электронную станцию.

Управление, как сообщается, осуществляется в нескольких режимах: ручном, полуавтоматическом и автоматическом. Связь между пунктом управления и дроном осуществляется по зашифрованному каналу. В качестве наземного пункта управления может быть автомобиль с повышенным уровнем проходимости.

[ + – ] Мины для беспилотника Фото: mil.in.ua

Основные технические характеристики UJ-22 Airborne:

Максимальный взлетный вес: 85 кг

Общая длина: 3300 мм

Размах крыльев: 4600 мм

Практический потолок: 6000 метров

Максимальное полетное время: 14 часов

Скорость максимальная / крейсерская: 200/140 км/час

Двигатель: бензиновый двухтактный

Вес полезной нагрузки: 20 кг

Напомним, на выставке "Зброя та безпека-2021" свои новинки представила компания ACE со стелс-дроном, КБ "Луч" и их "Соколом-300", а также ракетный комплекс "Амулет".