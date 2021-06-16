В Україні розробили ударний безпілотник UJ-22 Airborne, що скидає авіабомби (фото)
БПЛА призначений для ураження живої сили противника і його бронетехніки.
Компанія "Укрджет" представила на міжнародній виставці озброєння "Зброя та безпека-2021" ударний безпілотник UJ-22 Airborne. Про це повідомляє Мілітарний.
Безпілотник здатний нести на борту некеровані авіабомби для ураження живої сили противника і бронетехніки. Розробники доопрацювали систему скидання, і тепер з нього можна скидати 82-мм міни. Крім мін новинка здатна мати фотоапарата і оптико-електронну станцію.
Управління, як повідомляється, здійснюється в декількох режимах: ручному, напівавтоматичному і автоматичному. Звʼязок між пунктом управління і дроном здійснюється по зашифрованому каналу. Як наземний пункт управління, може бути автомобіль з підвищеним рівнем прохідності.
Основні технічні характеристики UJ-22 Airborne:
- Максимальна злітна вага: 85 кг
- Загальна довжина: 3300 мм
- Розмах крил: 4600 мм
- Практична стеля: 6000 метрів
- Максимальний польотний час: 14 годин
- Швидкість максимальна/крейсерська: 200/140 км/год
- Двигун: бензиновий двотактний
- Вага корисного навантаження: 20 кг
Нагадаємо, на виставці "Зброя та безпека-2021" свої новинки представила компанія ACE зі стелс-дроном, КБ "Луч" і їх "Соколом-300", а також ракетний комплекс "Амулет".