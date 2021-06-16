В Україні розробили ударний безпілотник UJ-22 Airborne, що скидає авіабомби (фото)

БПЛА призначений для ураження живої сили противника і його бронетехніки.

Компанія "Укрджет" представила на міжнародній виставці озброєння "Зброя та безпека-2021" ударний безпілотник UJ-22 Airborne. Про це повідомляє Мілітарний.

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Безпілотник здатний нести на борту некеровані авіабомби для ураження живої сили противника і бронетехніки. Розробники доопрацювали систему скидання, і тепер з нього можна скидати 82-мм міни. Крім мін новинка здатна мати фотоапарата і оптико-електронну станцію.

Управління, як повідомляється, здійснюється в декількох режимах: ручному, напівавтоматичному і автоматичному. Звʼязок між пунктом управління і дроном здійснюється по зашифрованому каналу. Як наземний пункт управління, може бути автомобіль з підвищеним рівнем прохідності.

[ + – ] Міни для безпілотника Фото: mil.in.ua

Основні технічні характеристики UJ-22 Airborne:

Максимальна злітна вага: 85 кг

Загальна довжина: 3300 мм

Розмах крил: 4600 мм

Практична стеля: 6000 метрів

Максимальний польотний час: 14 годин

Швидкість максимальна/крейсерська: 200/140 км/год

Двигун: бензиновий двотактний

Вага корисного навантаження: 20 кг

Нагадаємо, на виставці "Зброя та безпека-2021" свої новинки представила компанія ACE зі стелс-дроном, КБ "Луч" і їх "Соколом-300", а також ракетний комплекс "Амулет".