Російський бомбардувальник Су-24М скинув авіабомби поруч з есмінцем НАТО: деталі НП в Чорному морі

Есмінець Defender ВМС Великобританії був змушений покинути територіальні води після того, як російський бомбардувальник провів попереджувальне бомбометання.

Російські військові звинуватили британський есмінець "Дефендер" у порушенні "державного кордону РФ у Криму", який зайшов на 3 км в територіальне море біля мису Фіолент. Про це повідомляє Telegram-канал "Військовий оглядач", який, імовірно, повʼязаний з Міноборони РФ.

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Повідомляється, що об 11:52 есмінець HMS Defender Королівських ВМС Великобританії нібито перетнув "російський кордон" і на 3 км увійшов у територіальне море біля мису Фіолент. Корабель був проінформований про застосування зброї в разі порушення кордону.

О 12:06 і 12:08 російський прикордонний сторожовий корабель ФСБ здійснив попереджувальну стрільбу по "порушнику", а о 12:19 російський фронтовий бомбардувальник Су-24М виконав попереджувальне бомбометання за курсом руху британського есмінця.

Для припинення дій есмінця HMS Defender використовувалися чотири осколково-фугасні авіабомби (ОФАБ-250), підкреслили в Міноборони РФ.

Через чотири хвилини після бомбометання, британський есмінець покинув територіальні води.

"Військовий аташе при Посольстві Великої Британії в Москві викликаний в Міноборони Росії після прикордонного інциденту з есмінцем HMS Defender", — йдеться в повідомленні "Військового оглядача".

У Telegram також опублікували записи переговорів між британськими та російськими військовими. За даними каналу, який, імовірно повʼязаний з МО РФ, 22 червня есмінець HMS Defender Королівських ВМС нібито намагався увійти в закритий район акваторії Чорного моря.

[ + – ] Інцидент із HMS Defender у Чорному морі

Раніше Фокус повідомляв, що кораблі НАТО зайшли в Чорне море. Британський есмінець HMS Defender D36 і нідерландський фрегат HNMLS Eversten F805 братимуть участь в "Сі Бриз", щорічних військових навчаннях, які проводять в Україні з 1997 року.

Також Фокус розповідав, що Великобританія передасть військові кораблі Україні. Йдеться про катери типу "Сендаун", які зараз знаходяться в складі Королівських ВМС Великобританії. Їх передадуть Україні після проведення ревізії, ремонту, модернізації, додаткового оснащення та відповідної підготовки особового складу ВМС ЗС України.