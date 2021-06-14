Есмінець з Британії і фрегат з Нідерландів: у Чорне море зайшли два кораблі НАТО (фото, відео)

За суднами вже стежать у РФ. Кораблі НАТО повинні будуть брати участь у військових навчаннях "Сі Бриз", які проводяться на території України з 1997 року.

У понеділок, 14 червня, в акваторію Чорного моря зайшли два кораблі НАТО. Мова про британський есмінець HMS Defender D36 ("Дефендер") і нідерландський фрегат HNMLS Eversten F805 ("Евертон"). Про це повідомляє видання "Думська".

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Зазначається, що 9 червня ці кораблі зайшли в порт Стамбула і відпочивали в турецькій бухті поряд з Босфором.

Обидва кораблі є членами ескадри по супроводу британського авіаносця Queen Elizabeth. 23 травня він вийшов у свою першу кругосвітню подорож у супроводі дев'яти кораблів, включаючи атомну субмарину. Queen Elizabeth перевозить 32 літальних апарати.

Планується, що кораблі будуть брати участь у "Сі Бриз", щорічних військових навчаннях, які проводять в Україні з 1997 року.

У той же час російське видання "РИА Новости" з посиланням на Національний центр управління обороною повідомило, що за заходом в акваторію Чорного моря есмінця ВМС Великобританії і фрегату ВМС Нідерландів стежать сили Чорноморського флоту РФ.

[ + – ] У Чорне море зайшли два кораблі НАТО Фото: "Думская"

[ + – ] У Чорне море зайшли два кораблі НАТО Фото: "Думская"

Нагадаємо, що у 2019 році військові навчання "Сі Бриз" проходили в Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. Тоді Росія пішла на провокацію, перекривши район площею в 8 тис. кв. км.