Эсминец из Британии и фрегат из Нидерландов: в Черное море зашли два корабля НАТО (фото, видео)

За суднами уже следят в РФ. Корабли НАТО должны будут участвовать в военных учениях "Си Бриз", которые проводятся на территории Украины с 1997 года.

В понедельник, 14 июня, в акваторию Черного моря зашли два корабля НАТО. Речь о британском эсминце HMS Defender D36 ("Дефендер") и нидерландском фрегате HNMLS Eversten F805 ("Эвертон"). Об этом сообщает издание "Думская".

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Отмечается, что 9 июня эти корабли зашли в порт Стамбула и отдыхали в турецкой бухте рядом с Босфором.

Оба корабля являются членами эскадры по сопровождению британский авианосец Queen Elizabeth. 23 мая он вышел в свое первое кругосветное путешествие в сопровождении девяти кораблей, включая атомную субмарину. Queen Elizabeth перевозит 32 летательных аппарата.

Планируется, что корабли будут участвовать в "Си Бриз", ежегодных военных учениях, которые проводят в Украине с 1997 года.

В то же время российское издание "РИА Новости" со ссылкой на Национальный центр управления обороной сообщило, что за зашедшими в акваторию Черного моря эсминцем ВМС Великобритании и фрегатом ВМС Нидерландов следят силы Черноморского флота РФ.

[ + – ] В Черное море зашли два корабля НАТО Фото: "Думская"

[ + – ] В Черное море зашли два корабля НАТО Фото: "Думская"

Напомним, в 2019 году военные учения "Си Бриз" проходили в Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Тогда Россия пошла на провокацию, перекрыв район площадью в 8 тыс. кв. км.