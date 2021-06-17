"Сто лет на вооружении": в России модернизируют РПГ-7 для еще 30 лет эксплуатации (фото)

Разработчики хотят улучшить характеристики оружия, чтобы можно было поражать технику на более дальней дистанции.

Российская оборонная промышленность модернизирует гранатомет РПГ-7В2. Об этом сообщает ТАСС.

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НПО "Базальт" ведет работы по модернизации советского гранатомета. Работы ведутся по повышению точности стрельбы за счет применения других прицельных устройств. Нынешняя модификация точность стрельбы составляет примерно 40-50 см на дальность прямого выстрела 150 метров. Планируется же повысить точность до 1 км с точностью до 5 метров.

[ + – ] РПГ-7В2 Фото: Википедия

По словам представителей завода, несмотря на 60 лет с момента принятия РПГ-7 в армию, у него есть "большое будущее".

"За этим гранатометом, я считаю, еще лет 30 большое будущее, оно связано с модернизацией как самого гранатомета, так и с разработкой все новых и новых выстрелов с повышенной эффективностью", — заявил начальник КБ "Базальта" Николай Середа.

Новые выстрелы позволяют поражать не только бронетехнику, но и живую силу противника благодаря выстрелам термобарического типа ТБГ-7В.

Напомним, Россия провела неудачный запуск ракет "Калибр" с фрегата "Маршал Шаповников".

О том, каким оружием угрожает РФ Украине писал военный аналитик Фокуса Игаль Левин в материале "Рабочие лошадки и "вундерваффе" российской агрессии. Чем РФ угрожает Украине".