"Сто років на озброєнні": у Росії модернізують РПГ-7 для ще 30 років експлуатації (фото)
Розробники хочуть поліпшити характеристики зброї, щоб можна було вражати техніку на більш дальні дистанції.
Російська оборонна промисловість модернізує гранатомет РПГ-7В2. Про це повідомляє ТАСС.
НВО "Базальт" проводить роботи з модернізації радянського гранатомета. Роботи проводяться по підвищенню точності стрільби за рахунок застосування інших прицільних пристроїв. Нинішня модифікація точності стрільби становить приблизно 40-50 см на дальність прямого пострілу 150 метрів. Планується ж підвищити точність до 1 км з точністю до 5 метрів.
За словами представників заводу, незважаючи на 60 років з моменту прийняття РПГ-7 в армію, у нього є "велике майбутнє".
"За цим гранатометом, я вважаю, ще років 30 велике майбутнє, воно повʼязане з модернізацією як самого гранатомета, так і з розробкою все нових і нових пострілів з підвищеною ефективністю", — заявив начальник КБ "Базальту" Микола Середа.
Нові постріли дозволяють вражати не тільки бронетехніку, а й живу силу противника завдяки пострілам термобаричного типу ТБГ-7В.
Нагадаємо, Росія провела невдалий запуск ракет "Калібр" з фрегата "Маршал Шаповников".
Про те, якою зброєю загрожує РФ Україні, писав військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін у матеріалі "Робочі конячки і "вундерваффе" російської агресії. Чим РФ загрожує Україні".