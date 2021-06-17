"Сто років на озброєнні": у Росії модернізують РПГ-7 для ще 30 років експлуатації (фото)

Розробники хочуть поліпшити характеристики зброї, щоб можна було вражати техніку на більш дальні дистанції.

Російська оборонна промисловість модернізує гранатомет РПГ-7В2. Про це повідомляє ТАСС.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

НВО "Базальт" проводить роботи з модернізації радянського гранатомета. Роботи проводяться по підвищенню точності стрільби за рахунок застосування інших прицільних пристроїв. Нинішня модифікація точності стрільби становить приблизно 40-50 см на дальність прямого пострілу 150 метрів. Планується ж підвищити точність до 1 км з точністю до 5 метрів.

[ + – ] РПГ-7В2 Фото: Вiкiпедiя

За словами представників заводу, незважаючи на 60 років з моменту прийняття РПГ-7 в армію, у нього є "велике майбутнє".

"За цим гранатометом, я вважаю, ще років 30 велике майбутнє, воно повʼязане з модернізацією як самого гранатомета, так і з розробкою все нових і нових пострілів з підвищеною ефективністю", — заявив начальник КБ "Базальту" Микола Середа.

Нові постріли дозволяють вражати не тільки бронетехніку, а й живу силу противника завдяки пострілам термобаричного типу ТБГ-7В.

Нагадаємо, Росія провела невдалий запуск ракет "Калібр" з фрегата "Маршал Шаповников".

Про те, якою зброєю загрожує РФ Україні, писав військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін у матеріалі "Робочі конячки і "вундерваффе" російської агресії. Чим РФ загрожує Україні".