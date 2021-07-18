Легкий та з одним двигуном. В РФ анонсують аналог американського F-35 на експорт (фото, відео)

Повітряне судно зовні схоже з корейським ЛА-21 й китайським FC-31. Він може стати заміною винищувачів МіГ-29 або МіГ-35, які не відповідають вимогам 5 покоління.

У Росії анонсували показ "принципово нового військового літака" на виставці МАКС-2021. У мережі вже опубліковані фотографії накритого макета літака, а також відеотизер анонсу.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Винищувач розробляється компанією "Ростех". Судячи з фотографій, він має схожу конструкцію з багатьма сучасними повітряними суднами. На фото нижче порівняння з:

Легким китайським винищувачем FC-31

Американським F-35 Lighthing 5 покоління

Південнокорейським KF-21, представленого пару місяців назад

[ + – ] Візуальна схожість з існуючими зразками винищувачів Фото: Telegram-канал / Военный Осведомитель

На цей час ніяких технічних характеристик не опубліковано. Але розробники публікують фото, які дозволяють припустити, що буде вміти винищувач.

Як пише ТАСС, посилаючись на джерела, на даному фото зображений британський HMS Defender, з яким недавно був інцидент в Чорному морі. Зображення обрисами нагадує оптико-електронну прицільну систему, вбудовану в літак. Така система, як повідомив співрозмовник, дозволяє уражати як наземні, так і морські цілі.

[ + – ] Анонс винищувача

Стверджуються, що розробкою займається компанія "Сухий", яка розробляє перший тактичний винищувач з одним двигуном. Вони називають його "принципово новим військовим літаком". Розробка матиме надзвукову швидкість 2+ Маха, і мати малу помітність. У виданні припускають, що винищувач зможе взаємодіяти з безпілотниками. Злітна маса може бути до 18 тонн.

[ + – ] Зовнішній вигляд перспективного винищувача Фото: Telegram-канал / Военный Осведомитель

Popular Mechanics пише, що винищувач може стати легшим і меншою версією Су-57 (дводвигунний багатоцільовий винищувач). Зараз на озброєнні у РФ коштує два легких винищувачі — МіГ-29 і МіГ-35. Але останній з них не відповідає вимогам 5 покоління по електроніці та непомітності.

Нагадаємо, Росія завершила чергові випробування безпілотника "Мисливець". Відзначимо, що в РФ проводять модернізацію РПГ-7 для експлуатації ще на 30 років.

Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін перевів статтю: "Атака дронів. Чи стануть БПЛА силою, яка змінить правила гри — як перші танки та літаки".