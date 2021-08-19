Росія випробовує ракету "Буревісник" з ядерним повітряно-реактивним двигуном, — CNN (фото)
Експерт з озброєння Джеффрі Льюїс вважає, що така ракета зможе дати необмежену дальність польоту, обходячи перехоплювачі і радари.
Супутникові знімки показують, що Росія, ймовірно, готує чергові випробування крилатої ракети з ядерним повітряно-реактивним двигуном "Буревісник". Про це повідомляє CNN, що отримали кадри з супутника.
16 серпня супутник Capella Space дав "переконливі докази, що Росія готувалася до випробувань крилатої ракети з ядерною установкою" на стартовому майданчику біля Полярного кола. Експерти з Інституту Міддлбері і центру міжнародних досліджень встановили розташування бази.
"Використання ядерного реактора, в принципі, дало б крилатій ракеті необмежену дальність польоту під і навколо американських радарів і перехоплювачів ПРО", — вважає Джеффрі Льюїс, експерт по зброї з інституту Міддлбері.
Зазначається, що у 2019 під час невдалих випробувань "Буревісника", загинуло щонайменше 5 осіб. В "Росатомі" заявляли, що на полігоні вибухнула ракета, в двигуні якої використовувався радіоактивне ізотопне джерело живлення.
Компанія Planet протягом літа робила знімки бази. Вони показали, що вантажні кораблі доставляють туди якісь вантажі. Також Росія випустила "повідомлення для моряків" про ймовірну небезпеку з 15 по 20 серпня біля полігону.
"...На стартовому майданчику був виявлений великий об'єкт, який, можливо, є пусковою установкою SSC-X-9 Skyfall (американська класифікація "Буревісника", — Фокус), — припустив Льюїс.
Крім цього на базі видно об'єкти, які, ймовірно, є транспортними засобами і контейнерами.
Влітку 2020 року спеціальний посланник американського президента з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі закликав Росію припинити розробку і впровадження нових видів ракет з ядерним двигуном.
Нагадаємо, в ЗМІ писали, що політ ядерного "Буревісника" тривав 2 хвилини, а на озброєння ракети хочуть поставити у 2025 році.
Також РФ розробляють гіперзвукову авіаракету для бомбардувальника Ту-160М.
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