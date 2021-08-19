Росія випробовує ракету "Буревісник" з ядерним повітряно-реактивним двигуном, — CNN (фото)

Експерт з озброєння Джеффрі Льюїс вважає, що така ракета зможе дати необмежену дальність польоту, обходячи перехоплювачі і радари.

Супутникові знімки показують, що Росія, ймовірно, готує чергові випробування крилатої ракети з ядерним повітряно-реактивним двигуном "Буревісник". Про це повідомляє CNN, що отримали кадри з супутника.

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16 серпня супутник Capella Space дав "переконливі докази, що Росія готувалася до випробувань крилатої ракети з ядерною установкою" на стартовому майданчику біля Полярного кола. Експерти з Інституту Міддлбері і центру міжнародних досліджень встановили розташування бази.

"Використання ядерного реактора, в принципі, дало б крилатій ракеті необмежену дальність польоту під і навколо американських радарів і перехоплювачів ПРО", — вважає Джеффрі Льюїс, експерт по зброї з інституту Міддлбері.

Зазначається, що у 2019 під час невдалих випробувань "Буревісника", загинуло щонайменше 5 осіб. В "Росатомі" заявляли, що на полігоні вибухнула ракета, в двигуні якої використовувався радіоактивне ізотопне джерело живлення.

[ + – ] На знімку зображені місця можливого запуску ракети, укриття, а також контейнери поруч з пусковою установкою Фото: CNN

Компанія Planet протягом літа робила знімки бази. Вони показали, що вантажні кораблі доставляють туди якісь вантажі. Також Росія випустила "повідомлення для моряків" про ймовірну небезпеку з 15 по 20 серпня біля полігону.

"...На стартовому майданчику був виявлений великий об'єкт, який, можливо, є пусковою установкою SSC-X-9 Skyfall (американська класифікація "Буревісника", — Фокус), — припустив Льюїс.

Крім цього на базі видно об'єкти, які, ймовірно, є транспортними засобами і контейнерами.

Влітку 2020 року спеціальний посланник американського президента з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі закликав Росію припинити розробку і впровадження нових видів ракет з ядерним двигуном.

Нагадаємо, в ЗМІ писали, що політ ядерного "Буревісника" тривав 2 хвилини, а на озброєння ракети хочуть поставити у 2025 році.

Також РФ розробляють гіперзвукову авіаракету для бомбардувальника Ту-160М.

19 липня в РФ випробували гіперзвукову ракету "Циркон". Стрілянина виконувалася по наземній цілі.