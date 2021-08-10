У Росії показали хід робіт зі створення важкого ударного безпілотника "Мисливець"

У міністерстві оборони РФ очікують, що виробництво безпілотника буде завершено до 2022 року, після чого відомство укладе контракт із виробником.

Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу перевірив хід робіт із виготовлення нового бойового безпілотного літального апарату С-70 "Мисливець". Глава оборонного відомства сподівається, що виробництво БПЛА буде завершено вже до 2022 року. Про це в четвер, 5 серпня, за підсумками візиту Шойгу на Новосибірський авіаційний завод, повідомила пресслужба Міноборони РФ

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"Сподіваємося на те, що до 2022 робота буде завершена, і ми зможемо підписати, як це зараз прийнято в Збройних Силах, на безпілотники великий довгостроковий контракт. Це потрібно для того, щоб промисловість знала, як будувати свої плани на найближчі 10 років, щоб вона могла замовляти та комплектуватися за матеріалами, іншим видам забезпечення", — сказав Шойгу.

За даними російського телеканалу "Зірка", апарат виконаний за схемою "літаюче крило" із застосуванням спеціальних матеріалів і покриттів, які "роблять його практично непомітним для радіолокаційних засобів виявлення". Безпілотник також оснащений цільовою апаратурою для оптико-електронної, радіотехнічної та інших видів розвідки.

[ + – ] Міноборони РФ очікує завершення будівництва БПЛА до 2022 року

Російське агентство "РИА Новости" з посиланням на відкриті джерела повідомило, що довжина безпілотника становить 14 метрів, розмах крила — 19 метрів, злітна маса — 20 тонн. Апарат зможе розвивати швидкість до 1000 км/год. Розробкою БПЛА займається російська компанія "Сухий", яка входить у держкорпорацію "Ростех".

Відзначимо, що 3 серпня 2019 року експериментальний зразок БЛА С-70 здійснив перший політ, який тривав понад 20 хвилин. У тому ж році виконано перший спільний 30-хвилинний політ із винищувачем п'ятого покоління Су-57.

Чергові льотні випробування пройшли вже цього літа. Тоді гендиректор "Ростех" Володимир Артяков запевнив, що їхній безпілотник буде перевершувати закордонні аналоги "з низки характеристик".

Тим часом український стартап UADCOM недавно представив легке сімейство збройних безпілотників для української армії й експорту. Новинка призначена для ударів по ворогу 75-мм бомбами або розвідки місцевості з радіусом дії 45 км.