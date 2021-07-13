Легкий і з бомбою на борту: український стартап представив новий безпілотник Skyfist (фото, відео)

Новинка призначена для ударів по ворогу 75-мм бомбами або розвідки місцевості з радіусом дії 45 км.

Український стартап UADCOM представив легке сімейство збройних безпілотників для української армії та експорту. Про це повідомляє Defense-blog.

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Новий безпілотник отримав назву Skyfist (повітряний кулак з англ). Він може озброюватися 75-мм некерованими бомбами. Зазначається, що БПЛА має можливість використовувати дорогі компоненти більш оптимально, ніж дрони-камікадзе.

Наразі подробиць щодо розробки небагато. Відомо, що радіус дії Skyfist складе 45 км, а корисне навантаження — 2 кг. Запускати БПЛА потрібно зі спеціальної "рогатки".

Розробка Skyfist ведеться з 2016 року. Команда складається з ветеранів російсько-української війни і фахівців у галузі.

Управління дроном відбувається через спеціальну станцію.

Призначений дрон для розвідки місцевості або ударних місій. Як повідомляється на сайті виробника, дрон має підтверджені результати роботи.

Нагадаємо, в Україні розробили ударний безпілотник, що скидає авіабомби від компанії Укрджет. На виставці Зброя та безпека був представлений стелс-дрон "ACE ONE", який літатиме на надзвуковій швидкості.