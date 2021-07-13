Легкий и с бомбой на борту: украинский стартап представил новый беспилотник Skyfist (фото, видео)

Новинка предназначена для ударов по врагу 75-мм бомбами или разведки местности с радиусом действия 45 км.

Украинский стартап UADCOM представил легкое семейство вооруженных беспилотников для украинской армии и экспорта. Об этом сообщает Defense-blog.

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Новый беспилотник получил название Skyfist (Воздушный кулак с англ). Он может вооружаться 75-мм неуправляемыми бомбами. Отмечается, что БПЛА имеет возможность использовать дорогие компоненты более оптимально, чем дроны-камикадзе.

На данный момент подробностей касательно разработки немного. Известно, что радиус действия Skyfist составит 45 км, а полезная нагрузка — 2 кг. Запускать БПЛА нужно со специальной "рогатки".

Разработка Skyfist ведется с 2016 года. Команда состоит из ветеранов российско-украинской войны и специалистов в отрасли.

Управление дроном происходит через специальную станцию.

Предназначен дрон для разведки местности или ударных миссий. Как сообщается на сайте производителя, дрон имеет подтвержденные результаты работы.

Напомним, в Украине разработали ударный беспилотник, сбрасывающий авиабомбы от компании Укрджет. На выставке Зброя та безпека был представлен стелс-дрон "ACE ONE", который будет летать на сверхзвуковой скорости.