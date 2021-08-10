В России показали ход работ по созданию тяжелого ударного беспилотника "Охотник"

В министерстве обороны РФ ожидают, что производство беспилотника будет завершено к 2022 году, после чего ведомство заключит контракт с производителем.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу проверил ход работ по изготовлению нового боевого беспилотного летательного аппарата С-70 "Охотник". Глава оборонного ведомства надеется, что производство БПЛА будет завершено уже к 2022 году. Об этом в четверг, 5 августа, по итогам визита Шойгу на Новосибирский авиационный завод, сообщила пресс-служба Минобороны РФ

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"Надеемся на то, что к 2022 работа будет завершена, и мы сможем подписать, как это сейчас принято в Вооруженных Силах, на беспилотники большой долгосрочный контракт. Это нужно для того, чтобы промышленность знала, как строить свои планы на ближайшие 10 лет, чтобы она могла заказывать и комплектоваться по материалам, другим видам обеспечения", — сказал Шойгу.

По данным российского телеканала "Звезда", аппарат выполнен по схеме "летающее крыло" с применением специальных материалов и покрытий, которые "делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения". Беспилотник также оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.

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Российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на открытые источники сообщило, что длина беспилотника составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — 20 тонн. Аппарат сможет развивать скорость до 1000 км/ч. Разработкой БПЛА занимается российская компания "Сухой", которая входит в госкорпорацию "Ростех".

Отметим, что 3 августа 2019 года экспериментальный образец БЛА С-70 совершил первый полет, который продолжался более 20 минут. В том же году выполнен первый совместный 30-минутный полет с истребителем пятого поколения Су-57.

Очередные летные испытания прошли уже этим летом. Тогда гендиректор "Ростеха" Владимир Артяков заверил, что их беспилотник будет превосходить зарубежные аналоги "по ряду характеристик".

Тем временем украинский стартап UADCOM недавно представил легкое семейство вооруженных беспилотников для украинской армии и экспорта. Новинка предназначена для ударов по врагу 75-мм бомбами или разведки местности с радиусом действия 45 км.