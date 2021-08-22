Для льотчиків: "Калашников" представив новий пістолет-кулемет ППК-20 (відео)

Зброя зможе стріляти будь-яким видом патрону 9х19 мм, а дальність прямого пострілу складе 360 метрів.

Група компаній "Калашников" на виставці озброєння "Армія-2021" в РФ представили новий пістолет-кулемет. Про це повідомляє ТАСС.

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Нове озброєння призначене для використання льотчиками Повітряно-космічних сил РФ. За словами заступника гендиректора компанії Дениса Фісенка, ППК-20 вже пройшов випробування.

"Зброя успішно пройшла заводські випробування, адаптоване до носимого аварійного запасу, може використовуватися в кабіні літака", — заявив Фісенко.

Представникам Міноборони РФ також продемонстрували можливості розміщення зброї в крісла катапульти. Зараз тривають випробування для оцінок ефективності. Якщо вони завершаться успішно, то ППК-20 пустять в масове виробництво.

[ + – ] ППК-20 Фото: ТАСС

Заявлені характеристики ППК-20:

Довжина зі складеним прикладом — 410 мм

Початкова швидкість польоту кулі — 470 м/с

Дальність прямого пострілу по ростової мети — 360 м

Будь-який тип патрона 9х19 мм

Нагадаємо, в Росії модернізують РПГ-7 для ще 30 років експлуатації в армії. Також розробляється система рою дронів в РФ на базі Іл-76.