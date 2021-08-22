Для льотчиків: "Калашников" представив новий пістолет-кулемет ППК-20 (відео)
Зброя зможе стріляти будь-яким видом патрону 9х19 мм, а дальність прямого пострілу складе 360 метрів.
Група компаній "Калашников" на виставці озброєння "Армія-2021" в РФ представили новий пістолет-кулемет. Про це повідомляє ТАСС.
Нове озброєння призначене для використання льотчиками Повітряно-космічних сил РФ. За словами заступника гендиректора компанії Дениса Фісенка, ППК-20 вже пройшов випробування.
"Зброя успішно пройшла заводські випробування, адаптоване до носимого аварійного запасу, може використовуватися в кабіні літака", — заявив Фісенко.
Представникам Міноборони РФ також продемонстрували можливості розміщення зброї в крісла катапульти. Зараз тривають випробування для оцінок ефективності. Якщо вони завершаться успішно, то ППК-20 пустять в масове виробництво.
Заявлені характеристики ППК-20:
- Довжина зі складеним прикладом — 410 мм
- Початкова швидкість польоту кулі — 470 м/с
- Дальність прямого пострілу по ростової мети — 360 м
- Будь-який тип патрона 9х19 мм
Нагадаємо, в Росії модернізують РПГ-7 для ще 30 років експлуатації в армії. Також розробляється система рою дронів в РФ на базі Іл-76.