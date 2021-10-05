Для заміни Драгунова: в РФ завершилися випробування нової снайперської гвинтівки (фото)

СГ Чукавина розроблена концерном "Калашников". Незабаром може бути прийнято рішення про прийняття її на озброєння російської армії.

Російський концерн "Калашников" розробив снайперську гвинтівку Чукавина. Як повідомляє РІА, нова гвинтівка завершила державні випробування.

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Снайперська гвинтівка Чукавина (СГЧ) покликана замінити в армії РФ радянську снайперську гвинтівку Драгунова (СГД). Наразі в "Калашникові" документально оформляють підсумки випробувань, після чого його можуть прийняти на озброєння.

СГ Чукавина (шифр "Жнець") за заявою розробників, являє собою нове покоління напівавтоматичних гвинтівок. СГЧ може виготовлятися у двох варіантах — під калібр 7,62х54 або натовський 7,61х51.

[ + – ] Снайперська гвинтівка Чукавина Фото: РИА Новости

Основні характеристики СГЧ

Маса без патронів — 4,6 кг

Довжина — до 1150 мм, залежно від версії

Ємність магазина — 10 патронів

Ефективна дальність стрільби — до 1000 м

СГД — це радянська снайперська гвинтівка, яка прийнята на озброєння в 1963 році. Нині це основна снайперська гвинтівка в російській армії.

[ + – ] СГД Фото: Вiкiпедiя

Нагадаємо, за інформацією фонду "Повернись живим", у ЗСУ практично повністю замінили радянські СГД на західні або українські аналоги Zbroyar UR-10, UBR-008.

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