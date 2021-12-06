Індія підписала контракт з РФ на виробництво понад півмільйона автоматів Калашникова (фото)
Планується повна локалізація в одному з індійських штатів на 677 млн доларів. АК-203 мають замінити в армії застарілі автомати.
Під час переговорів міністра оборони РФ Сергія Шойгу та міністра оборони Індії Раджнатха Сінгха підписали низку угод в оборонному комплексі. Про це повідомляє Hindustan Times, посилаючись на джерела в уряді.
Один із документів стосується організації виробництва на території Індії автоматів Калашникова АК-203. Передбачається виробництво понад 500 тисяч автоматів на суму 677 млн доларів. Роботи мають розпочатися вже на початку 2022 року.
Контракт передбачає повну локалізацію виробництва в штаті Уттар-Прадеш на російсько-індійському виробництві Indo-Russian Rifles Private Ltd. При цьому спочатку заявлялося про плани на 700 тисяч автоматів.
АК-203 надійде на озброєння індійської армії Він має замінити автомат INSAS, який перебуває на озброєнні з 1998 року.
Серія автоматів АК-200 складається з низки автоматів, зокрема АК-203. Він має за замовчуванням планку Пікатінні, змінену цівку з поліаміду, а також низку конструктивних змін.
Нагадаємо, в Індії випробували балістичну ракету, здатну уражати ціль на дистанції до 5 000 км. Раніше в Індії військові отримали нову зброю: електрошокер-тризуб, щит і палицю із шипами.