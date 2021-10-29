Здатна вражати цілі до 5000 км: Індія випробувала балістичної ракети Agni-V (відео)

Пускі ракети, як пишуть у ЗМІ, це демонстрація сили Китаю. У зоні досяжності ракети є економічні центри КНР.

В Індії запустили балістичну ракету класу "земля-земля" Agni-V, здатну вражати цілі на дистанції до 5000 км. Про це повідомляє Army Technology.

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Повідомляють, що ракету успішно запустили з острова Абдул Калам біля узбережжя Одіші. Ракета наслідувала ідеальну траєкторію польоту та вразила ціль через 15-18 хвилин після запуску. Ракету вперше запускали на ніч. Вона пролетіла 5000 км, а її головна частина впала до Бенгальської затоки.

Мета випробування, за інформацією Army Recognition, полягала в тому, щоб продемонструвати силу. Ракета здатна вражати економічні центри в КНР. На розробку ракети вже витратили 300 млн доларів. Надалі ракету планують оснащувати ядерним зарядом.

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Agni-V — оснащена триступінчастим твердопаливним двигуном і використовує сучасні системи наведення для ураження цілей із високим ступенем точності. Це сімейство ракет середньої та міжконтинентальної дальності. Їхньою розробкою займається Організація оборонних досліджень і розробок у межах Комплексної програми розробки керованих ракет.

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Нагадаємо, у КНДР провели запуск балістичних ракет із підводного човна. Раніше індійські військові отримали на озброєння електрошокери-тризубці, щити та палиці з шипами для зіткнень із Китаєм у прикордонній долині Галван.