Способна поражать цели до 5000 км: Индия испытала баллистическую ракету Agni-V (видео)

Пуски ракеты, как пишут в СМИ, это демонстрация силы Китаю. В зоне досягаемости ракеты находятся экономические центры КНР.

В Индии запустили баллистическую ракету класса "земля-земля" Agni-V, способную поражать цели на дистанции до 5000 км. Об этом сообщает Army Technology.

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Сообщается, что ракета была успешно запущена с острова Абдул Калам у побережья Одиши. Ракета следовала идеальной траектории полета и поразила цель через 15-18 минут после запуска. Ракету впервые запускали в ночное время. Она пролетела 5000 км, а ее головная часть упала в Бенгальский залив.

Цель испытания, по информации Army Recognition, состояла в том, чтобы продемонстрировать силу. Ракета способна поражать экономические центры в КНР. На разработку ракету уже потратили 300 млн долларов. В дальнейшем ракету планируют оснащать ядерным зарядом.

[ + – ] Пуск ракеты Agni-V в 2018 году

Agni-V — оснащается трехступенчатым твердотопливным двигателем и использует современные системы наведения для поражения целей с высокой степенью точности. Это семейство ракет средней и межконтинентальной дальности. Их разработкой занимается Организация оборонных исследований и разработок в рамках Комплексной программы разработки управляемых ракет.

[ + – ] Видео пуска ракеты с тайм-кодом

Напомним, в КНДР провели запуск баллистических ракет из подводной лодки. Ранее индийские военные получили на вооружение электрошокеры-тризубцы, щиты и палки с шипами для столкновений с Китаем в приграничной долине Галван.