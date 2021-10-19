Электрошокер-тризубец, щит и палка с шипами: в Индии показали новое оружие для военных (фото)
Индия имеет территориальный спор с Китаем в долине Галван, где время от времени случаются стычки. Иногда, бойцы сражаются в рукопашную, поэтому подобные разработки должны повысить эффективность индийских военных.
Индийская компания Apasteron разработала серию нелетальных электрошокеров для индийских сил безопасности на границе с Китаем. Об этом сообщает China Arms.
Сообщается, что компания произвела электрошокер в перчатках, в виде трезубца и ряда другого нелетального оружия. Они предназначены для выведения из строя противника во время столкновений, в частности на границе с Китаем в долине Галван.
Всего было разработано 5 единиц вооружения:
Тришул — электрическая палка, выполненная в виде тризубца. Считается традиционным оружием Махадева Шивы.
Ваджра — шипованная дубинка, которую можно использовать против техники и оружия врага.
Электрические перчатки — они предназначены для рукопашного боя. Заряда хватает на 8 часов, может работать при температурах от 0 до 30 градусов.
Данд — это электрическая палка, способная работать до 8 часов без подзарядок.
Бхадра — это особый вид щита, который может ослепить врага, а также ударить током, что должно вызвать шоковое состояние у врага.
Периодически на индийско-китайской границе происходят обострения, которые приводят к жертвам по обе стороны. Последний раз индийские пограничники задержали около 200 китайских солдат во время патрулирования границы в Дунчжане. Инцидент произошел 28 сентября. В Индии заявили, что солдаты НОАК перешли черту и были задержаны.
Напомним, Китай построил бункеры и военные склады на спорной границе с Индией в долине Галван. 16 июня 2020 в Гималаях погибло 3 индийских военных в схватке с китайскими военными.