Электрошокер-тризубец, щит и палка с шипами: в Индии показали новое оружие для военных (фото)

Индия имеет территориальный спор с Китаем в долине Галван, где время от времени случаются стычки. Иногда, бойцы сражаются в рукопашную, поэтому подобные разработки должны повысить эффективность индийских военных.

Индийская компания Apasteron разработала серию нелетальных электрошокеров для индийских сил безопасности на границе с Китаем. Об этом сообщает China Arms.

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Сообщается, что компания произвела электрошокер в перчатках, в виде трезубца и ряда другого нелетального оружия. Они предназначены для выведения из строя противника во время столкновений, в частности на границе с Китаем в долине Галван.

[ + – ] Тришул и Ваджра

Всего было разработано 5 единиц вооружения:

Тришул — электрическая палка, выполненная в виде тризубца. Считается традиционным оружием Махадева Шивы.

Ваджра — шипованная дубинка, которую можно использовать против техники и оружия врага.

Электрические перчатки — они предназначены для рукопашного боя. Заряда хватает на 8 часов, может работать при температурах от 0 до 30 градусов.

[ + – ] Электрическиие перчатки

Данд — это электрическая палка, способная работать до 8 часов без подзарядок.

Бхадра — это особый вид щита, который может ослепить врага, а также ударить током, что должно вызвать шоковое состояние у врага.

Периодически на индийско-китайской границе происходят обострения, которые приводят к жертвам по обе стороны. Последний раз индийские пограничники задержали около 200 китайских солдат во время патрулирования границы в Дунчжане. Инцидент произошел 28 сентября. В Индии заявили, что солдаты НОАК перешли черту и были задержаны.

Напомним, Китай построил бункеры и военные склады на спорной границе с Индией в долине Галван. 16 июня 2020 в Гималаях погибло 3 индийских военных в схватке с китайскими военными.