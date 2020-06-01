В рукопашной схватке на границе с Китаем погибли трое индийских военных

На границе Китая и Индии в Гималаях произошли столкновения, есть погибшие, сообщило агентство AFP. Инцидент произошел в долине Галван в высокогорном регионе Ладакх, который находится напротив Тибета. Индия заявляет о трех погибших со своей стороны и утверждает, что со стороны Китая тоже есть жертвы. Китайская сторона о своих убитых или раненых не сообщает.

Инцидент произошел после нескольких недель роста напряженности и развертывания тысяч военнослужащих с обеих сторон.

"Вечером 15 июня произошло ожесточенное противостояние, приведшее к жертвам. Среди погибших с индийской стороны – офицер и два солдата. Высокопоставленные военные обеих сторон в настоящее время встречаются на месте, чтобы разрядить обстановку", – говорится в заявлении представителя армии Индии. По неофициальной информации, речь идет не о перестрелке, а о рукопашных схватках. Также сообщается, что убитый офицер имел звание полковника.

Пекин подтвердил инцидент и обвинил в нападении Индию. Представитель МИД КНР сказал, что индийские войска "дважды пересекли границу, провоцируя и нападая на китайский персонал, что привело к серьезной физической конфронтации между пограничными силами обеих сторон".

Напомним, в мае отношения Китая и Индии обострились из-за пограничного спора в Гималаях. Нерешенность вопроса о границе между бывшей Британской Индией и Тибетом трижды выливалась в крупные военные конфликты в 1962, 1967 и 1986–1987 годах, в которых погибло не менее 2 тыс. человек. В декабре 1988 года стороны договорились решить пограничный вопрос. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.

9 мая этого года несколько индийских и китайских солдат получили ранения в результате рукопашного столкновения и бросания камней.

На прошлой неделе МИД Китая заявил, что после "эффективного общения" по дипломатическим и военным каналам был достигнут "позитивный консенсус" в отношении решения пограничной проблемы. При этом МИД Индии сообщил, что стороны "продолжат военные и дипломатические шаги для урегулирования ситуации и обеспечения мира и спокойствия в приграничных районах".

Индийские СМИ предполагают, что Индия фактически уступила Китаю районы, которые китайцы захватили в последние недели.

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