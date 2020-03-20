Индия должна готовиться к "цунами" новых случаев коронавируса, – эксперт

Согласно математическим моделям, страна может столкнуться с 300 млн случаев коронавируса

Индия должна подготовиться к "цунами" новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает глава Центра динамики болезни, экономики и политики, доктор Раманан Лаксминараян, передает ВВС.

По словам эксперта, в скором времени Индия может столкнуться с масштабным и быстрым ростом случаев заражения COVID-19.

Лаксминараян подчеркивает, что если применить те же математические модели, которые наблюдаются в США и Великобритании, то Индия может столкнуться с около 300 млн случаев коронавируса. Из них от 4 до 5 млн будут тяжелыми случаями, отмечает эксперт.

На данный момент Индия уже приняла ряд широкомасштабных мер по замедлению распространения вируса.

Согласно официальным данным, в стране насчитывается 149 случаев заражения коронавируса, но многие эксперты в области здравоохранения обеспокоены тем, что в стране проводится слишком мало тестов на COVID-19.

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