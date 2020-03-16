Спасение вне очереди. Как развитые страны спешат заполучить вакцину от коронавируса

Администрация Трампа попыталась получить исключительные права на будущую немецкую вакцину от коронавируса. Разразившийся скандал обратил внимание на опасения, что вакцина может оказаться недоступной для более бедных стран.

Между США и Германией разгорелся скандал после того, как администрация Дональда Трампа попыталась получить исключительные права на вакцину против Covid-19, разрабатываемую немецкой компанией. Об этом сообщает The Guardian.

"Германия не продается", – заявил федеральный министр экономики и энергетики Петер Альтмайер в комментарии к первой полосе немецкой газеты Welt am Sonntag, вышедшей под заголовком "Трамп против Берлина".

По данным газеты, Трамп предложил 1 млрд долларов биофармацевтической компании CureVac, расположенной Тюбингене, для продажи будущей вакцины "только Соединенным Штатам".

В то же время, правительство Германии, согласно неофициальным данным, предлагало собственные финансовые стимулы для того, чтобы вакцина осталась в стране.

Попытки США приобрести эксклюзивные права на вакцину вызвали ярость в Берлине.

"Немецкие исследователи играют ведущую роль в разработке лекарств и вакцин в рамках сетей глобального сотрудничества. Мы не можем допустить ситуации, когда другие хотят получить исключительные права на результаты исследований", – заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Большинство немецких политиков подчеркнули, что "сейчас важно международное сотрудничество, а не национальные интересы".

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что поглощение компании CureVac администрацией Трампа было "снято с рассмотрения". По словам министра, компания будет разрабатывать вакцину для всего мира, а не для отдельных стран.

В США заявили, что слухи о покупке немецкой вакцины были "преувеличены".

"Правительство США провело переговоры со многими компаниями (более 25), которые утверждают, что могут помочь с вакциной. Большинство из этих компаний уже получили начальное финансирование от американских инвесторов", – заявил журналистам американский чиновник.

Он также отрицал, что США стремятся заполучить какую-либо потенциальную вакцину исключительно для себя.

"Мы продолжим разговор с любой компанией, которая утверждает, что может помочь. И любое найденное решение будет передано миру", – подытожили в США.

Стоит подчеркнуть, что на прошлой неделе вышеупомянутая немецкая компания внезапно объявила о смене генерального директора Даниэль Меникелла, который несколько недель назад встречался с президентом США, вице-президентом Майком Пенсом и представителями фармацевтических компаний в Вашингтоне.

"Мы уверены, что сможем разработать вакцину в течение нескольких месяцев", – заявил Меникелл после своего визита в Вашингтон.

После смены руководства компании и громкого скандала, инвесторы CureVac заявили, что не будут продавать вакцину ни одному государству.

"Если мы добьемся успеха в разработке эффективной вакцины, то она должна помочь и защитить людей во всем мире", – говорит главный инвестор Дитмар Хопп.

Уже были прецеденты

Произошедший инцидент подчеркнул, насколько реальны опасения, что коронавирус может побудить некоторые страны национализировать лекарства, средства индивидуальной защиты для работников здравоохранения, или вакцины, когда они будут разработаны, пишет медицинское аналитическое издание Stat.

В этом месяце Германия уже запретила экспорт средств индивидуальной защиты, а Индия блокировала экспорт некоторых основных лекарств.

"В большинстве стран действуют законы, аналогичные Закону о военном производстве в США, которые позволяют правительству реквизировать продукцию, произведенную внутри страны, если это служит целям национальной обороны или безопасности. Но нельзя допустить, чтобы вакцины оставались исключительно в тех странах, в которых они были разработаны, так как большинство из них – развитые страны", – говорит глава Коалиции за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) Ричард Хатчетт, участвующий в разработке вакцины против коронавируса.

"Это было бы катастрофой", – добавил Хатчетт. Тем более, что история знает подобные прецеденты. Например, во время паники из-за свиного гриппа в 1976 году, когда США опасались пандемии, 38-й президент Джеральд Форд заявил, что вакцины будут доступны каждому американцу. Канада отправила заказ американским производителям для покупки вакцины, но поставки были заблокированы правительством США. В итоге, пандемии так и не произошло, а вакцинация была остановлена, когда у некоторых привитых развился синдром Гийена-Барре.

ВОЗ годами работала над тем, чтобы развивающиеся страны имели доступ к вакцине против птичьего гриппа H5N1, если вирус вызовет пандемию. Страны-производители вакцины и те, что заключили контракты на поставки, должны были жертвовать одну десятую часть своих поставок ВОЗ для перераспределения в страны, которые не имели средств на покупку или разработку вакцины.

Но когда в 2009 году разразилась пандемия H1N1, производство вакцины было осложнено. Страны не выполнили свои обязательства заранее, и к тому времени, когда они пожертвовали вакцину, препарат оказался ненужным, так как пандемия быстро закончилась.

В первые несколько недель распространения нового коронавируса по миру официальные лица ВОЗ настаивали на том, что глобальная солидарность является единственным способом преодолеть кризис.

"Теперь мы должны полностью сосредоточиться на равенстве и доступе. У нас не может быть ситуации, когда люди, которым нужен препарат, не получают его, а у людей, которым он без надобности, наблюдается его переизбыток. Средства для борьбы с этим вирусом должны распространяться исходя из потребностей и выгод", – говорит исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.

"ВОЗ уже работает над механизмами, с помощью которых мы можем достичь этого, работая с нашими партнерами как на севере, так и на юге", – добавил Райан.

Эксперты говорят, что производство вакцины займет гораздо больше времени, чем изобретение лекарств против коронавируса. Но обеспечить применение вакцин там, где наблюдаются вспышки, будет непростой задачей, подчеркивает генеральный директор Глобального альянса по вакцинам и иммунизации Сет Беркли.

"В современном мире… не будет такого, что "Большая семерка" соберется вместе и скажет: Мы вместе будем это финансировать. Все будет гораздо сложнее", – сказал Беркли.

Он отметил, что в мире не может повториться ситуация, произошедшая во время пандемии гриппа 2009 года.

"Если есть нехватка вакцины и есть люди, которые разместили заказы и закрыли рынки, то необходимая помощь не доберется до самых бедных стран. Именно поэтому инициативам по обеспечению доступа к вакцинам понадобятся зубы, пока не будет избытка производственных мощностей", – добавил эксперт.

Он отметил, что странам нужно понимать, что их собственные производители могут потерпеть неудачу в разработке вакцины, и тогда им потребуется покупать ее за рубежом.

"Ни одна страна не имеет достаточных мощностей для снабжения всего мира необходимой вакциной. Поэтому нам нужно сотрудничать, чтобы продумать, как получить достаточное количество вакцины для тех стран, которые будут нуждаться в ней", – подытожил Беркли.