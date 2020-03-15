Ученые обнаружили антитело, которое помогает лечить коронавирус COVID-19

Антитело может блокировать инфекцию SARS1 и SARS2

Ученые из медицинского центра Университета Еразмуса в Роттердаме (Нидерланды) и Университета города Утрехт заявили, что нашли антитело к коронавирусу COVID-19. Об этом сообщает erasmusmagazine.nl.

Так, научная публикация с результатами исследования готовится к публикации во всемирно известном журнале Nature.

По словам исследователей, обнаруженное антитело может блокировать инфекцию SARS1 и SARS2 – первое за всю историю антитело против коронавирусов.

Одним из авторов исследования является профессор клеточной биологии Фрэнк Гросвельд, вместе в работе участвовали еще 10 ученых. Они утверждают, что нашли антитело к SARS2, коронавирусу, вызвавшему нынешнюю пандемию (COVID-19). На данный момент препарат еще предстоит протестировать на людях, также его должны оценить другие эксперты перед тем, как публиковать материал в Nature.

"Мы опубликовали статью о антителе к нынешней пандемии, которое мы уже выделили и которое поперечно реагировало (научное определение отталкивание чужеродного вещества, - ред.) на разные коронавирусы. Антитело предотвращает инфицирование вирусом, а также помогает выявить вирусы", – говорит Гросвельд.

Он также рассказывает, что около 15 лет назад начал любительское исследование антител человека (белков, выработанных в ответ на антигены, такие как вирусы).

"Это удалось и, в конце концов, привело к созданию компании "Erasmus MC: Harbor Antibodies BV". Сейчас у нас есть филиалы в Шанхае, Бостоне и Роттердаме, где находится отдел инноваций. В основном, они работают над антителами для лечения опухолей. Вместе с отделением исследования вирусов над нами и отделом вирусологии факультета ветеринарной медицины Утрехтского университета мы присоединились к европейскому проекту: ZAPI (Zoonosex Anticipation and Preparedness Initiative, - ред.). Его целью было выявление антител против MERS, SARS и другого гонконгского коронавирус (OC-43). Работая в этом проекте, мы нашли антитела, которые перекрестно реагировали с этими тремя различными вирусами и не давали ими заразиться", – рассказывает профессор.

По словам Гросвельда вышеупомянутые вирусы уже изучены, в отличие от того, который сейчас циркулирует во всем мире.

"Мы все еще сохраняли непроверенные антитела с предыдущего исследования в холодильнике, которые не реагировали со всеми тремя мутациями, но реагировали с SARS1. Когда вспыхнул текущий кризис - SARS2, мы немедленно проверили, реагируют ли антитела, которые реагировали на SARS1, и на SARS2. Так мы нашли антитело, о котором сейчас было сообщено", – заявил соавтор исследования.

На данный момент ученые пытаются приобщить к своей работе фармацевтическую компания, которая могла бы производить антитело в промышленных масштабах, как лекарство. Но перед этим, препарат должен пройти масштабное тестирование и проверку на токсикологические свойства.

"Сейчас этот процесс продолжается. В дополнение к разработке как лекарственного средства, мы также хотим использовать антитело для производства экспресс-теста, который каждый может сделать дома, чтобы люди могли легко узнать, есть ли у них инфекция или нет", – говорит Гросвельд.

Он также отмечает, что найденное лекарство поможет людям выздороветь, но в случаях пандемии, важнее эффективная профилактика.

"Настоящее решение – это вакцина, над этим работают другие ученые. Однако разработка вакцины может занять два года. Наш препарат, если все будет, как следует, мог бы появиться и раньше. Но его производство будет стоить дороже", – делится ученый.

По словам Гросвельда, вакцина от их лекарства отличается тем, что первая – создает так называемые клетки памяти, которые предотвращают проникновения вируса. А антитело действует как лекарство и пациент не вырабатывает антител сам.

"Если вы введете препарат, он будет работать несколько недель. Этого достаточно для выздоровления, но, вероятно, не для защиты от вируса навсегда. Лучше, если у пациента будет выработан собственный иммунитет", – подытожил Гросвельд.

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